تكنولوجيا: الكشف عن أول توسعة للعبة Diablo 4 بعنوان Vessel of Hatred.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن التوسعة الأولى للعبة Diablo 4 بعنوان Vessel of Hatred، وذلك خلال فعاليات حدث Blizzcon، حيث من المنتظر أن تصل في نهاية 2024.

وبحسب موقع "انجادجيت"، فتُعيد Vessel of Hatred اللاعبين ليتعرفوا على مصير قوى الشر الرئيسية ميفيستو وخططه الشيطانية للسانكشواري، حيث سيذهب إلى الأدغال المورقة المعروفة لدى السكان المحليين باسم نهانتو.

وسيعود اللاعبون إلى غابات Torajan، وقد تم التأكيد أيضًا على أن Mephisto، أحد الأشرار الثلاثة الأوائل، سيكون في الواجهة مرة أخرى، كما تم التأكيد أيضًا على أن التوسعة ستجلب معها فئة جديدة، وقد قالت Blizzard أنها ستكون مختلفة تمامًا عن أي فئة أخرى رأيناها سابقًا في لعبة Diablo.

سيتم إصدار التوسعة في 2024 على أجهزة اكس بوكس ون، سيريس X/S وبلايستيشن 4/5 و الأجهزة المكتبية.