شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة شريط بحث جوجل من أي شاشة رئيسية تعمل بنظام أندرويد.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شريط بحث جوجل ميزة لا يمكن تجنبها عند إعداد هاتف جديد، على الرغم من كونه مريحًا، إلا أن هدفه الرئيسي هو إبقاء المستخدم مرتبط بنظام جوجل البيئي - وبطبيعة الحال، تغذية خوارزمياته.

فإذا كنت تريد استعادة مساحته على الشاشة الرئيسية لهاتف أندرويد، فهناك طريقتان للتخلص من شريط البحث، اعتمادًا على هاتفك.

لماذا إزالة شريط بحث جوجل؟ إذا كنت لا تستخدم شريط البحث، فإنه يأخذ مساحة ثمينة يمكنك استخدامها لمزيد من الاختصارات أو الأدوات، لا سيما بعد تعيين العديد من الهواتف لتشغيل مساعد جوجل تلقائيًا من زر الطاقة، حيث أصبح شريط البحث زائدًا عن الحاجة بشكل متزايد، ومع ذلك لا يزال جوجل يفرضه على هواتف أندرويد من جميع العلامات التجارية.

حتى إذا لم يكن لديك العديد من الرموز أو الأدوات على الشاشة الرئيسية، فإن إزالة شريط البحث يمكن أن تساعدك في تقدير خلفياتك، وكأثر جانبي إضافي، تؤدي إزالة شريط البحث إلى تجنب الأوامر غير المقصودة.

تواجه إزالة شريط بحث جوجل الموجود على نظام التشغيل أندرويد على أجهزة بكسل الخاصة بشركة جوجل صعوبة، كذلك على معظم الهواتف الذكية الحديثة التي تستخدم ذاكرة القراءة فقط (ROM)، مثل طرازات Sony Xperia.

في المقابل يمكن للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل Android 10 والإصدارات الأحدث، وذلك عبر الضغط لفترة طويلة على الأداة، وسحبها إلى المنطقة التي تظهر فيها كلمة "إزالة"، ثم أسقطها.

إليك طريقة إزالة أداة بحث جوجل على الأجهزة الأخرى: اضغط لفترة طويلة على شريط بحث جوجل.

حدد إزالة من القائمة المنبثقة.

انقر مع الاستمرار على مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

اضغط على Widgets في القائمة التي تظهر.

انقر على تطبيق جوجل.

قم بسحب وإسقاط شريط البحث من داخل المجلد إلى مساحة مناسبة على إحدى الشاشات الرئيسية لديك.