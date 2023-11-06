تكنولوجيا: الكشف عن مواصفات وتوافر سلسلة iQOO 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة iQOO لتقديم أحدث هواتفها الذكية الرائدة في الصين في 7 نوفمبر؛ iQOO 12 وiQOO 12 Pro، وكلاهما يأتيان بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المتطور من كوالكوم.

وقبل الإطلاق، كشفت الشركة عن مجموعة من التفاصيل حول الأجهزة. وعلى ما يبدو، تقوم iQOO بتنفيذ تعديلات كبيرة على التصميم لهواتفها الرئيسية القادمة.

وتشير الصور التشويقية للأجهزة إلى تصميم خلفي مشترك، إذ يتميز الهاتف بوحدة كاميرا مربعة الشكل بها زوايا مستديرة. ستجد ضمن هذه الوحدة ثلاث كاميرات بالإضافة إلى علامة VCS+ التجارية، في حين يتم وضع فلاش LED على الجانب الأيمن.

سيتم تقديم iQOO 12 وiQOO 12 Pro بثلاثة خيارات للألوان: الأسود والأبيض، ويتميز كل منهما بظهر زجاجي، ونسخة حمراء مع ظهر جلدي.

وقد تم تصنيف طراز iQOO 12 القياسي بمعيار IP64، بينما يتمتع iQOO 12 Pro بتصنيف IP68 أعلى.

يتميز كلا الهاتفين الذكيين بشاشة كبيرة مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث مذهل يبلغ 144 هرتز. وتم تجهيز iQOO 12 بشاشة مسطحة مقدمة من BOE، والتي توفر دقة حادة تبلغ 1.5K مع نسبة سطوع تبلغ 3000 نتس في المتر المربع وتعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز.

تمن ناحية أخرى، سيأتي iQOO 12 Pro بشاشة سامسونج منحنية E7 AMOLED بدقة 2K. وستوفر الشاشة نسبة سطوع تبلغ 2700 نتس في المتر المربع وتعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز.

يعتمد iQOO 12 على مستشعر لبصمات الأصابع داخل الشاشة، بينما يأتي iQOO 12 Pro مزودًا بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية أسرع وأكثر دقة داخل الشاشة.

سيحتوي كلا هذين الهاتفين الذكيين على معالج Snapdragon 8 Gen 3. ولقد تحسنت هذه الشرائح التي تم إطلاقها مؤخرًا بشكل ملحوظ مقارنة بسابقتها.

وذكر تقرير حديث أن هاتف iQOO 12 Pro قد سجل 2169893 نقطة على قاعدة بيانات AnTuTu. وعلى Geekbench 6، سجل هاتف 12 Pro حوالي 2222 نقطة في اختبار النواة الواحدة و6878 نقطة في اختبار النواة المتعددة.

سيتضمن كل من iQOO 12 و iQOO 12 Pro شريحة Q1 الإلكترونية، وقد تم تصميم هذه الشريحة لتحسين أداء الألعاب من خلال ميزات مثل الدقة الفائقة وتزامن الإطار الفائق.

ستوفر هذه الأجهزة أيضًا خيارات واسعة للذاكرة والتخزين، حيث توفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x ومساحة تخزين واسعة تبلغ 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

وفيما يتعلق بسعة البطارية، سيتم تجهيز iQOO 12 القياسي ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط لإعادة الشحن السريع.

وفي الوقت نفسه، سيضم اصدار Pro بطارية أكبر تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير مع خيارات الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

علاوةً على ذلك، ستحتوي المجموعة على تصميم لتبديد الحرارة من أربع مناطق بالإضافة إلى تقنية VC كبيرة بشكل استثنائي.

ستأتي سلسلة iQOO 12 مع أكبر محرك اهتزاز على الإطلاق في تشكيلة iQOO. إلى جانب ذلك، ستحتوي المجموعة على مكبرات صوت استريو مزدوجة ثلاثية الأبعاد متناظرة، مما يجعل التجربة الشاملة أفضل ويقدم صوتًا رائعًا للألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه الهواتف الصوت عالي الدقة والصوت اللاسلكي عالي الدقة.

أعلنت iQOO بالفعل أنه سيتم إطلاق الجهاز في الهند بعد وقت قصير من إطلاقه في الصين. وحتى الآن، أكدت العلامة التجارية تاريخ إطلاق طراز iQOO 12 5G في 12 ديسمبر 2023. ومن غير المعروف حاليًا متى تخطط العلامة التجارية لإطلاق الجهاز في مناطق أخرى.

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