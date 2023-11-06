تكنولوجيا: ‏Lime تكشف عن السكوتر الإلكتروني Gen4 Seated الذي يسمح للركاب بالجلوس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Lime السكوتر الإلكتروني Gen4 Seated في سان فرانسيسكو وشيكاغو. وقد تم تجربة Gen4 Seated في وقت سابق من هذا العام، وهو يستهدف المستخدمين الأكبر سناً الذين يعانون من عدم القدرة على الحركة البدنية الكثيرة.

سيتم إطلاق Gen4 Seated في مدن أخرى في الولايات المتحدة، وكذلك في أستراليا ونيوزيلندا.

يأتي إصدار Gen4 Seated في أعقاب الأداء المالي القوي لشركة Lime. وأصدرت الشركة مؤخرًا إحصاءات الأداء نصف السنوية التي أشارت إلى إيرادات قدرها 250 مليون دولار من إجمالي حجوزات سياراتها. وكانت نتائج النصف الأول من عام 2023 أفضل بنسبة 45% من نتائج النصف الأول من عام 2022.

ووفقًا للشركة، فإن Gen4 Seated سيجعل التنقل الصغير أكثر سهولة ويسمح بمزيد من الراحة. فعندما يتم إقران السكوتر الإلكتروني مع حجرة التخزين الجديدة من Lime، فإنه يوفر تنوعًا أكبر.

تقول الشركة أن التخزين الداخلي يمثل مشكلة رئيسية في اختيار سيارة مستأجرة للتنقل الصغير. ويمكن الوصول إلى Gen4 Seated عبر التطبيق، كما هو الحال مع الأسطول الحالي للعلامة التجارية.

تقول Lime إن أبحاث السوق التي أجرتها أظهرت أن Gen4 Seated أكثر جاذبية لشريحة المستخدمين الأكبر سناً الذين تم استبعادهم من عروض Lime الحالية.

يحتوي السكوتر على عجلات أكبر ولوح قاعدة سفلي يعزز مركز ثقل السكوتر. وهذا بدوره يجعل Gen4 Seated أكثر أمانًا أثناء الاستخدام.

يأتي السكوتر مزودًا بإعداد بطارية قابلة للتبديل على الرغم من عدم تحديد ميزة الأداء الكامل للسكوتر.

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