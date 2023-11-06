تكنولوجيا: الكشف عن الحاسب الصغير GEEKOM Mini Air12 بتصميم أنيق ومعالج Intel N100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت GEEKOM جهاز الحاسب الصغير Mini Air12، وهو يأتي بتصميم أنيق، ويتم تشغيله بواسطة معالج Alder Lake Intel N100 ويوفر 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

يعد الحاسب الصغير مناسبًا للتعامل مع تطبيقات الوسائط والإنتاجية، وهو يقدم أداءً رائعًا وسعره في المتناول.

يحتوي جهاز Mini Air12 على محرك أقراص SDD من الجيل 3 × 4 بسعة 512 جيجابايت يمكن ترقيته إلى 2 تيرابايت. وتحتوي وحدة المعالجة المركزية Intel N100 على أربعة مراكز وأربعة خيوط مسار.

تم تجهيز الحاسب الصغير أيضًا بمعالج رسومات Intel UHD 24EU بتردد 750 ميجاهرتز. وهناك مجموعة متنوعة من المنافذ للاتصال بالجهاز بما في ذلك خمسة منافذ USB، ومنفذ RJ45، ومنفذ Mini DP 1.4، ومنفذ USB 3.2 Gen 2، وكذلك منفذ HDMI 2.0.

كما يضم الجهاز مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وقارئ بطاقة SD Mini Air12 قادر على استضافة ثلاث شاشات بدقة تصل إلى 8K لإخراج الفيديو.

يتم دعم GEEKOM Mini Air12 كعرض رائع مع نسبة ممتازة من السعر إلى الأداء. وهو يوفر اتصال Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2، فضلاً عن توفير نظام تبريد منخفض الضوضاء.

يبلغ سعر الحاسب Mini Air12 حاليًا 249 دولارًا على موقع الشركة.

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