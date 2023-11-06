شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: دمج شركة الذكاء الاصطناعى "xAI" مع منصة "X" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" مع منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي التي يملكها، موضحا أنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.

وأضاف ماسك في تصريح له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "جروك"، بعد إتاحته يوم الجمعة الماضية لجميع مشتركي "إكس بريميوم"، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة "إكس ".

وأشار إلى أن الشركة الناشئة تهدف إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة، حيث تم تصميم "جروك" للإجابة على الأسئلة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.