تكنولوجيا: منصة X تقترح على المستخدمين شراء أسماء المستخدمين للحسابات غير النشطة مقابل 50000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحاول منصة X العثور على مشترين لاسماء المستخدمين التي استعادتها من الحسابات غير النشطة، لدرجة أنها قامت إلى حد بإرسال رسائل بريد إلكتروني تطلب “رسوم ثابتة قدرها 50 ألف دولار لبدء عملية شراء“، وفقًا لما ذكرته مجلة Forbes.

وأعلن إيلون ماسك في شهر مايو أن X ستبدأ في تطهير الحسابات الخاملة، وألمح إلى خطط لإعادة تدوير اسماء المستخدمين المهجورة.

ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها مجلة Forbes، أصبح لدى X الآن فريق عمل يسمى “Handle Team” والذي يعمل على إنشاء سوق لشراء اسماء المستخدم المرتبطة بالحسابات غير النشطة.

غيرت X سياستها هذا العام لتنص على أنه يجب على المستخدمين تسجيل الدخول كل 30 يومًا ليظلوا نشطين، وقد يتم تعليق حساباتهم أو إزالتها نهائيًا إذا استمروا لفترة كافية دون تسجيل الدخول.

ليس من الواضح كم من الوقت يجب أن يظل المستخدم غير نشط حتى يتم إزالة حسابه فعليًا من المنصة.

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