شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لتحديث تشكيلة iPad بالكامل العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لتحديث تشكيلة iPad بالكامل خلال عام 2024، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، وهذا يعني أنه من المتوقع إطلاق نماذج جديدة من iPad Pro وiPad Air وiPad mini وiPad في العام المقبل، وفقاً لموقع macrumors.

كان من الممكن أن تحاول شركة آبل طرح المزيد من المنتجات الجديدة، لكن أجهزة iPad وAirPods المُجددة ليست جاهزة بعد، وتخطط الشركة لتحديث تشكيلة iPad بالكامل خلال عام 2024، وستأتي AirPods الجديدة منخفضة التكلفة في العام المقبل أيضًا، مع طراز Pro محدث يتبع في عام 2025.

من المتوقع أن يكون عام 2023 هو العام الأول الذي لا يتم فيه إصدار أي أجهزة iPad جديدة منذ أن كشفت شركة Apple عن الجهاز لأول مرة في عام 2010، لذا يبدو من المحتمل حدوث تحديثات لجميع الطرازات في العام المقبل.

متى تم آخر تحديث لكل طراز iPad:

آيباد برو: أكتوبر 2022

iPad: أكتوبر 2022

آيباد إير: مارس 2022

آيباد ميني: سبتمبر 2021

أفاد جورمان سابقًا أنه يمكن تحديث أجهزة iPad المنخفضة والمتوسطة المدى في وقت مبكر من مارس 2024، بينما يتوقع إطلاق طرازات iPad Pro الجديدة مقاس 11 بوصة و13 بوصة مع شريحة M3 وشاشات OLED في النصف الأول من العام 2024، ومن المرجح أن يتم تجهيز iPad Air وiPad mini القادمين بشرائح M2 وA16 Bionic، على التوالي.