تكنولوجيا: تحديث watchOS قادم قريبًا لإصلاح مشكلة استنزاف بطارية Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة أبل لإصلاح مشكلة تسببت في تعرض بعض ساعاتها الذكية لاستنزاف مفرط للبطارية بعد تحديثها إلى نظام watchOS 10.1، حسبما ذكرت الشركة اليوم في مذكرة داخلية تمت مشاركتها مع مقدمي الخدمة المعتمدين من أبل.

وفي المذكرة، التي حصل عليها MacRumors من مصادر متعددة، قالت شركة أبل إنه سيتم حل المشكلة في تحديث watchOS “قريبًا“. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل إضافية في المذكرة، لذلك ليس من الواضح ما هو السبب الرئيسي للمشكلة.

كانت هناك شكاوى حول هذه المشكلة من العملاء عبر منتديات MacRumors ومجتمع دعم أبل و Reddit و X منذ إصدار watchOS 10.1 في أواخر شهر أكتوبر. ويبدو أن المشكلة تؤثر على مجموعة متنوعة من ساعات أبل، بدءًا من الإصدارات القديمة مثل Apple Watch Series 5 إلى الإصدارات الاحدث Apple Watch Ultra 2.

وذكرت ملاحظات إصدار مطور أبل لنظام iOS 17.1 إن التحديث أصلح مشكلة “احتمال حدوث زيادة في استهلاك الطاقة” عند إقران ساعة Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.1 مع جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 17، ولكن من الواضح أن مشكلة استنزاف بطارية Apple Watch لم يتم إصلاحها بالكامل. لذلك، سيكون تحديث watchOS ضروريًا.

وأفاد موقع MacRumors مؤخرًا أن شركة أبل تستعد لإصدار iOS 17.1.1 لجهاز آيفون، ومن المحتمل أن يتم إصلاح مشكلة استنزاف بطارية Apple Watch في تحديث watchOS 10.1.1. ومع ذلك، فمن المحتمل ألا يصل الإصلاح حتى إصدار watchOS 10.2، والذي هو حاليًا قيد الاختبار التجريبي ومن المتوقع إصداره في شهر ديسمبر.

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