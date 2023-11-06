7 حلول لـ مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر للأندرويد

حل مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر للأندرويد..تطبيق الماسنجر هو أحد أهم وأفضل التطبيقات للتواصل الإجتماعي، وهو تطبيق تابع لتطبيق الفيسبوك، حيث يمكنك الدخول عليه من خلال التسجيل على الفيسبوك أولًا أو من خلال التسجيل بحساب الفيسبوك خاصتك على ماسنجر، ولكن ماذا إن حدث بعد ذلك وواجهتك مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر أثناء التواصل مع أصدقائك؟ فهذا يقيدك بأن تبقي بداخل التطبيق دون المقدرة على فعل أي شيء أخر أو فتح أي تطبيق أخر، وتاليًا سنحاول حل تلك المشكلة في هاتفك الأندرويد، تابع لتتعرف على المزيد.

هل قمت بتفعيل فقاعات الدردشة من ماسنجر؟

في تطبيق الماسنجر يمكنك التحكم في الإعدادات الخاصة به من داخله، وأحد الإعدادات التي يمكنك التحكم بها هي أن تقوم بتفعيل فقاعة الدردشة أم لا، وهذا من خلال التوجه للإعدادات العامة للتطبيق، فإذا لم تكن تلك الميزة مفعلة، فلن يظهر لك حتى خيار فتح فقاعة الدردشة إذا أردت فتحها يدويًا لكل محادثة على حدى، لذلك توجه لإعدادات الماسنجر وقم بتفعيل فقاعة الدردشة لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر للأندرويد أم لا.

تفقد إعدادات تطبيق الماسنجر في الهاتف

إضافة إلى إمكانية التحكم في تلك الخاصية من تطبيق الماسنجر نفسه من الداخل، يمكن التحكم بها من الهاتف نفسه، فهي تندرج تحت بند الإشعارات في أي حال، فهي نوع من أنواعها بالنسبة للهاتف، ويمكن التحكم بها من خلال التوجه لإعدادات تطبيق الماسنجر في الهاتف والتوجه للإشعارات، تأكد من أنك قمت بتفعيل جميع الإشعارات لماسنجر، وتأكد من تفعيل إظهار فقاعات محادثات لكل المحادثات لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر للأندرويد أم لا.

هل قمت بتفعيل فقاعات المحادثات في هاتفك؟

خاصية فقاعات المحادثات ليست محتكرة من ماسنجر فقط، ولكن يمكن للتليجرام أيضًا وللواتساب، وتلك الخاصية يمكن تفعيلها وإلغاؤها من الهاتف نفسه، وإذا واجهتك مشكلة عدم ظهور فقاعات المحادثات توجه لإعدادات الإشعارات في هاتفك ومنها إلى فقاعات المحادثات، لترى ما إذا تم تفعيلها أم لا، قم بالتأكد من تفعيل الخاصية لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر للأندرويد أم لا.

إعادة تشغيل الهاتف

تعد عملية إعادة تشغيل الهاتف أحد أفضل الحلول لحل مشاكل الهاتف التي يتعذر عليك اكتشافها أو حلها بنفسك، فإعادة التشغيل هي خطوة صحية للهاتف، حيث تتم إعادة تهيئة أجزاء السوفت وير مما يسمح للهاتف بمعالجة نفسه في أيًا من الأخطاء المؤقتة التي يتعرض لها أثناء الإستخدام والتي قد تتسبب في مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف ثم لترى ما إذا حل مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر أم لا.

فرض إيقاف التطبيق

ماذا إذا لم تصلح معك أيًا من الحلول السابقة؟ حينئذٍ نتوجه للحلول العامة التي قد تصلح معك، وفرض الإيقاف هو أولها، فرض إيقاف التطبيق يُمكنك من إيقاف تشغيل التطبيق بشكلٍ تام بحيث لا يكون له تأثير يذكر على هاتفك، وهذا مما يُمكنك من القيام بعملية إعادة تشغيله بشكلٍ فعليّ عند فرض إيقافه وتشغيله مرة أخرى لترى ما إذا تم حل مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر أم لا.

مسح البيانات

مسح بيانات التطبيق هو أحد الحلول التي لها تأثير على حل مشاكل التطبيقات التي يتم مواجهتها، فالبيانات المؤقتة التي يقوم التطبيق بتخزينها أثناء استخدامه قد تتعرض للتلف، وهذا ما يعرض التطبيق للمشاكل، وقد تحدث مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر إثر تلف أحد الملفات المؤقتة أو البيانات لتطبيق الماسنجر، لذلك قم بمسح البيانات للتطبيق لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.

تحديث التطبيق

تحديث التطبيقات يعد أهم خطوة في استخدام التطبيقات على هواتف الأندرويد، فالتطبيقات قد تتعرض للمشاكل على دوام أو قد تتعرض للإختراق، وهذا ما يزيد من أهمية تحديث التطبيقات على دوام، وقد تكون مشكلة عدم ظهور فقاعة الماسنجر هي أحد المشاكل التي حدثت عامة للعديد من المستخدمين، ويقوم بحلها تحديث التطبيق (في حال وجدت أنه يتوفر تحديث لتطبيق الماسنجر) لذلك توجه لمتجر بلاي لتقوم بتحديث التطبيق لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا.