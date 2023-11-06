تكنولوجيا: إستعراض لتصميم ومميزات هاتف Realme C51

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشتهرت سلسلة هواتف Realme C بالتصميم والمواصفات الممتازة مقابل سعر جيد، ولا يختلف الحال مع هاتف Realme C51 الذي جاء بتصميم أنيق مع أفضل التكوينات لهاتف من الفئة المتوسطة، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات هذا الإصدار.

محتوى الصندوق

وحدة هاتف Realme C51

محول شاحن بقدرة 33W مع كابل الشحن

حافظة لحماية الهاتف

دبوس لفتحة الشريحة

التصميم والشاشة

قدمت Realme هاتف Realme C51 من الفئة المتوسطة بتصميم أنيق، حيث يتميز الهاتف بتصميم نحيف من البلاستيك بطبقة زجاجية من الجهة الخلفية والأمامية بأبعاد 167.2 في 76.7 في 8مم، ووزن 186 جرام، كما يضم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش، ويدعم حتى معدل 90Hz في الشاشة، وهو معدل جيد لهاتف من الفئة المتوسطة لدعم المستخدم بحركة إنسيابية وسلسة في الشاشة مع إستجابة سريعة.

الهاتف يدعم أيضاً جودة عرض 720 في 1600 بيكسل وهي دقة عرض معقولة إلا أنها ليست الأفضل بالتأكيد، بينما تقدم الشاشة نسبة سطوع 560 nit، وتضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

ويتميز الهاتف في الغطاء الخلفي بتصميم ثنائي النغمات ينقسم إلى جزء مستطيل لامع يتضمن وحدة الكاميرة في الجزء العلوي، بينما يأتي الجزء الأكبر السفلي بلون غير لامع مع شعار Realme في الجانب الأيسر من الجزء السفلي.

كما يتضمن الهاتف ثلاثة من الفتحات في إعدادت الكاميرة بتصميم مثلث، على أن تتضمن الإعدادات اثنان من المستشعرات مع فلاش.

من جانب أخر يتضمن الهاتف منفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لاثنان من شرائح SIM وأيضاً تدعم بطاقة ذاكرة خارجية.

الكاميرة

تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Realme C51 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات واسعة بفتحة f/1.8 بحجم بيكسل 0.64µm، وميزة التركيز التلقائي PDAF، بينما تأتي كاميرة العمق بدقة 0.08 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/3.0، وتتضمن الإعدادات فلاش LED، وتقدم الكاميرة تحسينات في لقطات portrait، وتدعم الكاميرة إلتقاط صور بمستوى جيد، كما تقدم Realme عدد من أنماط التصوير والتي تشمل وضع ليلي للتصوير.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل في نتوء القطرة في الشاشة، مع آداء جيد في لقطات portrait، ودعم للقطات HDR.

وتدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، بينما تدعم الكاميرة الأمامية تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

الآداء

تدعم Realme هاتف Realme C51 برقاقة معالج Unisoc Tiger T612 التي ترتكز على عملية تصنيع بدقة 12 نانومتر، وتقدم الرقاقة مستوى جيد لدعم هاتف من الفئة المتوسطة حيث تتضمن 8 من الأنوية تنقسم إلى اثنان من أنوية Cortex-A75 لتعزيز الآداء مع 6 من أنوية Cortex-A55 للكفاءة، وبشكل عام يمكن لهذا المعالج أن يقدم آداء جيد في المهام اليومية من التصفح وتشغيل الفيديو أو الألعاب الخفيفة التي يدعمها كرت الشاشة Mali-G57.

وتقدم Realme الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر للمستخدم فتحة مخصصة لتوسيع السعة التخزينية، من جانب أخر تقدم الشركة الهاتف بنظام تشغيل Android 13، مع واجهة واضحة بتجربة سلسة، كما يتوفر للمستخدم عدد من الإختيارات للإتصال عبر البلوتوث 5.0، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ويأتي الهاتف بمنفذ USB C، ونظام GPS ويدعم أيضاً تقنية NFC.

البطارية والشحن

يتميز هاتف Realme C51 بعمر ممتاز للبطارية التي تأتي بسعة 5000 mAh في هذا الإصدار، وتستمر بعمر شحن جيد على مدار اليوم، ويدعم البطارية أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، لشحن البطارية من نسبة صفر إلى 50% خلال 28 دقيقة.

0.00 انطلق هاتف Realme C51 بتصميم عصري أنيق لهاتف من الفئة المتوسطة بتكوينات جيدة مقابل مستوى التسعير 8.0/10 الإيجابيات تصميم عصري

شاشة بنسبة سطوع ممتازة

عمر طويل للبطارية مع شحن سريع

واجهة واضحة وسلسة

دعم للتخزين الخارجي السلبيات آداء محدود للكاميرة

دقة عرض 720 بيكسل

رقاقة بآداء منخفض

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