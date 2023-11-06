شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: استخدام الهواتف المحمولة يؤثر على الخصوبة لدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر فريق من جامعة جنيف (UNIGE)، بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH)، دراسة مقطعية رئيسية حول تأثيرات الهواتف المحمولة على الخصوبة لدى الشباب، وفقًا لموقع scitechdaily.

ويظهر أن الاستخدام المتكرر للهواتف المحمولة يرتبط بانخفاض الخصوبة لدى الشباب وقد نشرت النتائج مؤخرا في مجلة الخصوبة والعقم.

ويتم تحديد مستوى الخصوبة من خلال تقييم عوامل مثل تركيز الحيوانات المنوية، وإجمالي عدد الحيوانات المنوية، وحركة الحيوانات المنوية، وشكل الحيوانات المنوية، وفقًا للقيم التي حددتها منظمة الصحة العالمية، من المرجح أن يستغرق الرجل أكثر من عام لإنجاب طفل إذا كان تركيز الحيوانات المنوية لديه أقل من 15 مليونًا في الملليلتر، بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة احتمال الحمل ستنخفض إذا كان تركيز الحيوانات المنوية أقل من 40 مليون لكل مليلتر.

تقييم تأثير الهواتف المحمولة

هل الهاتف المحمول هو المسئول أيضًا؟ بعد إجراء أول دراسة وطنية (2019) حول الخصوبة لدى الشباب في سويسرا، ونشر فريق من جامعة جنيف (UNIGE) أكبر دراسة مقطعية حول هذا الموضوع، ويستند هذا التقرير إلى بيانات مأخوذة من 2886 رجلاً سويسريًا تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، تم تجنيدهم بين عامي 2005 و2018 في ستة مراكز للتجنيد العسكري.

بالتعاون مع المعهد السويسري للصحة الاستوائية والعامة (Swiss TPH)، درس العلماء العلاقة بين معايير السائل المنوي لـ 2886 رجلاً واستخدامهم للهواتف المحمولة.

وكشفت هذه البيانات عن وجود علاقة بين الاستخدام المتكرر وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية، وكان متوسط تركيز الحيوانات المنوية أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة الرجال الذين لم يستخدموا هواتفهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع (56.5 مليون / مل) مقارنة بالرجال الذين استخدموا هواتفهم أكثر من 20 مرة في اليوم (44.5 مليون / مل).

يتوافق هذا الاختلاف مع انخفاض بنسبة 21% في تركيز الحيوانات المنوية لدى المستخدمين المتكررين (> 20 مرة في اليوم) مقارنة بالمستخدمين النادرين (أقل من مرة واحدة).