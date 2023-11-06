شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من فيس بوك لصانعى الألعاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فيس بوك ميزة الألعاب الفورية (IGs) على منصة التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، حيث يمكن للمستخدمين العثور على هذه الألعاب وتشغيلها مباشرةً في محادثات الموجز أو ماسنجر، كما يمكن الوصول إلى هذه الألعاب على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، فيما قد أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بقيادة مارك زوكربيرج مؤخرا عن نموذج توزيع جديد للألعاب الفورية (IG) على فيسبوك.

ووفقًا للسياسة الجديدة، ستسمح Meta للمطورين بنشر ألعابهم مباشرةً للأشخاص على فيس بوك، حيث ستسمح منصة التواصل الاجتماعي للمطورين بمشاركة عناوينهم حتى لو كانت في المراحل الأولى من التطوير، وقالت الشركة أيضًا إن هذه السياسة الجديدة ستغير طريقة توزيع الألعاب عبر تجارب الاكتشاف العضوية على فيسبوك.

وأوضحت الشركة في تدوينة: "نعلن أننا سننشئ مسارًا لمطوري الألعاب الفورية على فيسبوك لإطلاق ألعابهم مباشرة للأشخاص على فيسبوك، حتى لو كانت اللعبة في المراحل الأولى من التطوير وتاريخيًا"، وكان من الممكن أن يتم حظره بموجب إرشادات الجودة."

ما هو Play Labs وPlay Tab على فيسبوك؟ وبموجب هذه العملية الجديدة، تم إعداد Meta لتقديم شريحة جديدة تسمى طبقة Play Lab، حيث سيسمح هذا القسم للناشرين بإضافة ألعاب ربما لم تنجح في اجتياز مراجعة الجودة في السابق، وسيسمح فيس بوك ببث هذه الألعاب مباشرة على النظام الأساسي بطريقة تسمح لها باكتساب المستخدمين وجمع التعليقات والتجربة.

وبالنسبة للألعاب ذات الجودة العالية والأداء العالي، تقوم الشركة أيضًا بإنشاء طبقة توزيع جديدة تسمى Play Tab، ويوضح ميتا: "سيتم توزيع IGs في طبقة Play Tab عبر أسطح الاكتشاف العضوية الخاصة بنا وستكون متاحة للترويج في وحدات التحرير".

وستتم استضافة IGs التي ستكون متاحة في طبقة Play Lab على منصة فيس بوك Play، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الألعاب لن يتم توزيعها عبر الاكتشاف العضوي للشركة أو الأسطح التحريرية.