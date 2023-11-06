تكنولوجيا: سلسلة Huawei P70 تأتي بمستشعر كاميرة مطور من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط هواوي لدعم سلسلة هواتف Huawei P70 بمستشعر للكاميرة مطور من الشركة.

قدمت العملاق الصيني هواوي سلسلة هواتف Mate 60 برقاقة Kirin جديدة تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ومن جديد تستعد العملاق الصيني هواوي لإستبدال تكوين جديد في الجيل القادم من هواتفها الذكية.

ولقد إستخدمت هواوي على مدار السنوات الماضية مستشعرات Sony للكاميرة، إلا أن تقرير جديد جاء من “Fixed Focus Digital” أشير فيه إلى أن هواوي لن تجدد إتفاقيتها مع سوني، كما أن هواوي إستنفذت بالفعل مخزونها من مستشعرات الكاميرة المقدمة من سوني.

ومن المقرر وفقاً للتقرير الجديد أن تتجه هواوي لإستخدام مستشعرات الكاميرة المطورة من الشركة، والتي تقدم في سلسلة هواتف Huawei P70 القادمة.

أيضاً قامت هواوي بإستبدال جزء أخر من نظام الكاميرة خلال الفترة الماضية بعد إنتهاء الشراكة التي تجمعها مع Leica، ولقد قدمت هواوي منصة XMAGE التي تتضمن أنوية NPU مخصصة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هواوي تعمل على تطوير تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة لسلسلة Huawei P70.

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