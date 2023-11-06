تكنولوجيا: صور حية جديدة تستعرض تصميم وألوان هاتف vivo X100 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X100 في حدث يعقد الأسبوع المقبل، ولقد كُشِف اليوم عن صور حية جديدة تستعرض تصميم وألوان هاتف vivo X100 Pro.

صور حية نشرت اليوم على منصة Weibo مع مقطع فيديو تشويقي يسلط الضوء من جديد على هاتف vivo X100 Pro.

ولقد ظهر الهاتف في الصور الحية باثنان من الإختيارات في الألوان هما البرتقالي والأزرق، وتؤكد الصور على أن اللون الأزرق يتميز بتصميم زجاجي ثلجي في الغطاء الخلفي، بينما يتميز اللون البرتقالي بتصميم جلدي vegan.

أيضاً يسلط مقطع الفيديو التشويقي الضوء على مواصفات X100 Pro الذي يأتي بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، ورقاقة V3 المطورة من الشركة لتعزيز جودة التصوير.

كما يكشف مقطع الفيديو عن كاميرة periscope في الهاتف، والتي يشار إلى أنها تضم مستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2 وحجم بيكسل 0.7µm، مع عدسات Vario-Apo-Sonnar.

أيضاً تم التأكيد على أن رقاقة Dimensity 9300 التي أعلن عنها اليوم رسمياً تدعم هاتف vivo X100 Pro، من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة على أن سلسلة vivo X100 تضم رقاقة 5400 mAh المطورة من “Ningde New Energy”، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

وتقدم vivo النموذج الرئيسي في الإصدارات الجديدة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يبدأ سعر vivo X100 من 550 دولار.

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