تكنولوجيا: النموذج الجديد من Nintendo Switch يأتي بوحدات تحكم بثيم Super Smash Bros

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جهاز ألعاب Nintendo Switch OLED اليوم بنموذج جديد يتميز بوحدات تحكم بثيم Super Smash Bros. Ultimate، والذي يتوفر بدءاً من 19 من نوفمبر على الموقع الرسمي لشركة Nintendo.

قدمت شركة Nintendo اليوم نموذج جديد من جهاز الألعاب المحمول Nintendo Switch OLED في مجموعة تتميز بثيم لعبة “Super Smash Bros. Ultimate” الذي يظهر في وحدات التحكم في الألعاب الجانبية، كما تقدم الشركة لعبة Super Smash Bros. Ultimate كجزء من مجموعة هذا الإصدار.

ولا يختلف لون النموذج الجديد من جهاز Nintendo Switch عن الألوان المميزة للإصدارات السابقة، إلا أن الشركة تقدم هذا الإصدار مع بعض المميزات الخاصة في الصندوق.

ومن بين المميزات المقدمة لعبة Super Smash Bros. Ultimate كاملة، مع 3 شهور مجانية في خدمة الألعاب Nintendo Switch على شبكة الإنترنت، على أن تتوفر المجموعة كاملة بسعر 349 دولار وهو نفس السعر الذي يتوفر به الإصدار الأصلي من Nintendo Switch OLED.

أيضاً تتوفر المجموعة الجديدة بدءاً من 19 من نوفمبر عبر موقع Nintendo الرسمي، كما تتوفر المجموعة عبر متجر Amazon.

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