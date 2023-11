شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة ألعاب PlayStation Plus المجانية لشهر نوفمبر.. Mafia II ضمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Sony PlayStation عن مجموعة ألعاب PS Plus Essential المجانية لشهر نوفمبر 2023، واعتبارًا من 7 نوفمبر، سيتمكن المشتركون من الوصول إلى ثلاث ألعاب جديدة لكل من PS5 وPS4، وتتضمن تشكيلة PlayStation Plus لشهر نوفمبر Mafia II: Definitive Edition وDragon Ball: The Breakers وAliens Fireteam Elite.

Mafia II: Definitive Edition استكشف دراما الجريمة المثيرة، كل ذلك في حزمة واحدة، مع تفاصيل مذهلة عالية الدقة في Mafia II: Definitive Edition لجهاز PS4، انطلق في رحلة بطل الحرب، فيتو سكاليتا، الذي يتورط مع الغوغاء لسداد ديون والده في إمباير باي، نيويورك، وهي مدينة مزدهرة بالفرص والجريمة المنظمة بعد حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويعمل فيتو مع صديقه جو على إثبات نفسه من خلال تسلق سلم العائلة من خلال الجرائم التي تقدم مكافآت أكبر ومكانة أعلى وعواقب أكثر خطورة.

Dragon Ball: The Breakers Dragon Ball: The Breakers هي لعبة حركة غير متكافئة عبر الإنترنت لجهاز PS4، وفي اللعبة، يجب على فريق مكون من سبعة مواطنين عاديين النجاة من Raider، وهو منافس كلاسيكي لـ Dragon Ball مثل Cell وFrieza وBuu.

وسوف يطاردهم رايدر ويتطور إلى قوة لا يمكن إيقافها أثناء اللعبة، كذلك فإن الهروب لن يكون سهلا، حيث يجب على اللاعبين التعاون مع الآخرين بينما لا يزال هناك وقت، ومع ذلك، فإن قرارات المهاجم أو الناجين الآخرين قد تجبر الشخص على القيام بذلك بمفرده.

ويمكن للاعبين اختيار أن يكونوا رايدرًا ويستمتعوا بقوى ساحقة لمطاردة الناجين والقضاء عليهم، ويمكنهم إتقان القدرات الفريدة لكل رايدر في تعقب الضحايا والقبض عليهم والتطور ويصبحون أكثر قوة. سواء كان أحدهم رايدرًا أو ناجيًا، يمكنهم اختيار مسار التقدم الخاص بهم، وفتح المهارات، والجلود، والعناصر، وضبط إستراتيجيتهم الشخصية للهروب كناجين أو الانتصار كرايدر.

Aliens Fireteam Elite اكتشف ألغاز الكوكب الجديد، LV-895، في Aliens Fireteam Elite - لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الثالث والتي تدور أحداثها في عالم Aliens، وهي متاحة لأجهزة PS4 وPS5، ويمكنك اللعب بمفردك باستخدام الذكاء الاصطناعي أو مع ما يصل إلى لاعبين.

وهناك أربع حملات يمكنك القتال من خلالها، ويمكنك تخصيص مشاة البحرية الخاصة بك عن طريق اختيار واحدة من ست فئات فريدة والارتقاء بالمستوى كلما تقدمت، ويمكنك أيضًا الاختيار من بين أكثر من 130 ميزة واختيار الأسلحة التي تختارها بدءًا من الأسلحة الكبيرة والمدافع الرشاشة الصغيرة وحتى قاذفات الصواريخ.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك بناء فريق النار الخاص بك مع التركيز على تكوين الفصل والمواد الاستهلاكية والأسلحة للقضاء على Xenomorphs أو التغلب على بطاقات التحدي أو لعب أوضاع لعب مختلفة مع الأصدقاء، وللبقاء على قيد الحياة من جحافل Xenomorphs، ستحتاج إلى تجنب Prowlers وSpitters القاتلين وإنشاء مواقع دفاعية للحفاظ على أمان فريقك الناري.

ستكون هذه الألعاب الثلاث – Mafia II: Definitive Edition، وDragon Ball: The Breakers، وAliens Fireteam Elite – متاحة للتنزيل حتى 4 ديسمبر.



يمكن لأعضاء PlayStation Plus إضافة The Callisto Protocol وFarming Simulator 22 وWeird West إلى مكتبة الألعاب الخاصة بهم حتى 6 نوفمبر.