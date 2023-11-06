تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة GeForce RTX 4000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات الموعد المتوقع لإطلاق الإصدارات الجديدة من كروت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4080 Super وRTX 4070 Ti Super وأيضاً RTX 4070 Super.

تستعد شركة Nvidia لدفع إصدارات جديدة من سلسلة كرت الشاشة RTX 4000 للأسواق، والتي تتضمن كروت GeForce RTX 4080 Super وRTX 4070 Ti Super وأيضاً RTX 4070 Super، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هذه الإصدارات تأتي بنفس المستوى في إستهلاك الطاقة المميز للإصدارات الأصلية مع تعزيز طفيف في الآداء.

ولقد جاءت أحدث التسريبات عبر “Kopite7kimi” لتقدم تفاصيل دقيقة حول موعد الكشف عن هذه الإصدارات، حيث يشير مصدر التسريبات إلى أن Nvidia تخطط لإطلاق GeForce RTX 4080 Super وRTX 4070 Ti Super وRTX 4070 Super في فعاليات CES للعام 2024 التي تعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير.

من جانب أخر كشفت التسريبات عن مواصفات GeForce RTX 4070 Ti Super الذي يأتي بذاكرة VRAM إضافية من 12 إلى 16 جيجا بايت رام، على أن تدعم التشغيل عبر D103-275 وAD102-175.

أيضاً يأتي GeForce RTX 4070 Super بذاكرة GDDR6X VRAM بسعة 12 جيجا بايت رام، على أن تنقسم بين AD103-175 وAD104-350، بينما يأتي كرت الشاشة GeForce RTX 4080 Super حصرياً ب AD103-400.

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