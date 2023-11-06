تكنولوجيا: شاومي تخطط لدفع Xiaomi HyperOS للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في الإستعداد لإطلاق واجهة Xiaomi HyperOS الجديدة للأسواق العالمية قريباً، على أن يتم تحديث عدد 9 من أجهزة الشركة في البداية.

كانت شركة شاومي قد أطلقت واجهة Xiaomi HyperOS بشكل رسمي خلال الشهر الماضي، والتي تستبدل واجهة MIUI الحالية.

ولقد أكدت أحدث التقارير على إستعدادات شاومي لإطلاق واجهة HyperOS الجديدة التي ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد للأسواق العالمية، على أن يبدأ جدول الشركة الزمني في إطلاق HyperOS من العام المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ شاومي في تحديث عدد 9 من إصدارات الشركة في الربع الأول من 2024 بواجهة HyperOS الجديدة، على أن تشمل القائمة الأولى هواتف Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro وXiaomi 13 Ultra وجهاز Xiaomi Pad 6 وXiaomi 13T وXiaomi 13T Pro وXiaomi 12T وXiaomi 12T Pro وأيضاً Xiaomi 11T.

وتؤكد الصور المسربة لقائمة الهواتف المقرر تحديثها على أن هاتف Xiaomi 11T Pro لن يكون من بين هذه الإصدارات، دون أن يتم الكشف عن سبب غياب هذا الإصدار عن القائمة.

يذكر أن شاومي تبدأ التحديث بإصدارات الشركة الرئيسية، على أن تقدم تفاصيل لاحقة حول موعد دفع واجهة HyperOS لإصدارات POCO وRedmi.

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