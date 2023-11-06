تكنولوجيا: ViewSonic تكشف عن شاشة VX2758-2K-PRO-6 بمعدل تحديث 180Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ViewSonic اليوم عن شاشة VX2758-2K-PRO-6 المخصصة للألعاب والتي تأتي بمعدل تحديث 180Hz، ولوحة Nano IPS، وتدعم معايير HDR 400.

تتميز شاشة ViewSonic VX2758-2K-PRO-6 بلوحات Nano IPS مطورة من LG Display بحجم 27 إنش، وجودة عرض QHD، ومعدل تحديث 165Hz، والذي يصل مع رفع تردد التشغيل إلى 180Hz عبر DisplayPort 1.4.

وتضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.0 تدعم معدل تحديث 144Hz، كما تدعم الشاشة ألوان بعمق 8 بت مع FRC، بتدرج لوني بنسبة 100% بمعايير sRGB، وبنسبة 90% من ألوان Adobe RGB، و98% من ألوان DCI-P3.

كما تتميز الشاشة بسطوع 400 nit، وتدعم معايير VESA DisplayHDR 400 لصور حيوية بأعلى جودة، ويدعم حامل الشاشة تعديل إرتفاع، وإمالة أو تدوير الشاشة.

وتتوافق شاشة VX2758-2K-PRO-6 مع تقنيات AMD FreeSync، وNVIDIA G-Sync لتجربة ألعاب إنسيابية، مع تقنيات تعمل على خفض ومضات الشاشة وتأثير الإضاءة الزرقاء لحماية عين المستخدم، ومن المقرر أن تكشف ViewSonic لاحقاً عن سعر الشاشة وموعد توفرها في الأسواق العالمية.

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