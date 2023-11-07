شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا تعمل ساعات Apple Watch على هواتف أندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Watch واحدة من أكثر القطع التكنولوجية المرغوبة اليوم، وباعتبارها جهازا مميزا في السوق منذ إطلاقها في عام 2015، فإن الشيء "المزعج" الرئيسي فيما يتعلق بها لمستخدمي أندرويد هو عدم توافقها مع نظام التشغيل المملوك لشركة Google.

وقد زعم تقرير إخباري أن شركة آبل أرادت جعل الساعة تعمل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لكن الشركة تجنبت هذه الخطط لاحقًا.

وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، قامت شركة أبل ذات مرة بتعيين مهندسين لجعل Apple Watch تعمل مع مليارات أجهزة أندرويد، حيث كان هذا من شأنه أن يؤدي إلى وصول الميزات الصحية للشركة إلى عدد أكبر من الأشخاص، ولكن بعد ذلك أجبرت اعتبارات تجارية أخرى شركة Apple على إلغاء البرنامج.

وقال تقرير صادر عن بلومبرج: "لفترة من الوقت، كان مهندسو أبل منخرطين بعمق أيضًا في جعل تطبيق الساعة وتطبيق الصحة متوافقين مع مليارات أجهزة أندرويد المتداولة"، وتمت تسمية هذه الخطوة باسم Project Fennel و"كان من الممكن أن تجلب الميزات الصحية للشركة - والفوائد الصحية التي أكدت عليها شركة Apple مرارًا وتكرارًا - لعدد أكبر من الأشخاص، خاصة في البلدان التي تتمتع فيها Apple بحصة قليلة في السوق". لماذا تم إلغاء مشروع فينل؟ يقول المنشور أن العمل كان على وشك الانتهاء عندما تم إلغاء مشروع Fennel "جزئيًا لأن Apple Watch هي المحرك لمبيعات أيفون"، ونقلت بلومبرج عن شخص مطلع على القرار قوله: "إذا تخليت عن الساعة لصالح أندرويد، فإنك ستخفف من قيمة الساعة لصالح آيفون".

شحنات ساعة ابل وذكر التقرير أيضًا أن قسم الأجهزة القابلة للارتداء في شركة Apple كان مصدرًا رئيسيًا لنمو الشركة، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، استحوذت Apple Watch وحدها على 22% من حصة السوق، على الرغم من النمو السلبي بنسبة 4% في الشحنات على أساس ربع سنوي، ظلت شركة Apple في الصدارة.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم شركة Apple مجموعة من الميزات في Apple Watch العام المقبل. قد تشمل هذه الميزات المتعلقة بالصحة مثل مراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم والتي ستستخدم أنماط النوم والتنفس لتقدير ما إذا كان شخص ما مصابًا بهذه الحالة.