شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "الملف الشخصى البديل" على تطبيق واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على ميزة أخرى لتعزيز خصوصية المستخدمين، وهي السماح لهم بمشاركة صورة ملف شخصي واسم مستخدم مختلفين مع أشخاص معينين، وفقًا لصحيفة "مترو".

وستمكن ميزة الملف الشخصي البديل المستخدمين من إخفاء معلوماتهم عندما يتصل شخص جديد، في الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي واتساب إخفاء صورة ملفهم الشخصي عن الأشخاص الذين ليسوا جهات اتصال، لكن الوظيفة الجديدة ستسمح لهم بإعداد صورة مختلفة واسم مرئي حتى، أو إذا قرروا إضافة أشخاص جدد إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

ومن المتوقع أيضًا أن يكونوا قادرين على فعل الشيء نفسه بالنسبة لجهات الاتصال الحالية، مما يعني أن بعض الأشخاص لا يرون سوى الملف الشخصي الثانوي.

وتم رصد الميزة الجديدة بواسطة WABetaInfo في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.23.4، والمتوفر على متجر Google Play.

لكن من غير المعروف متى سيتم إصداره.

وفي شهر مايو، كشف واتساب عن ميزة Chat Lock الجديدة، والتي تتيح للمستخدمين إضافة كلمة مرور لمحادثات معينة ووضعها في مجلد خاص، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تظهر الإشعارات من الدردشات المقفلة في لحظات غير مناسبة، مثل عندما تقوم بتمرير الهاتف إلى صديق للتو لإلقاء نظرة على بعض الصور.

قبل بضعة أيام، تم الكشف عن أن الشركة تقوم أيضًا باختبار تجريبي للملاحظات الصوتية التي لا يمكن الاستماع إليها إلا مرة واحدة، وقد تم إطلاق الرسائل الصوتية في عام 2013 وظلت ميزة شائعة في التطبيق منذ ذلك الحين.

وفي عام 2021، تم تقديم ميزة "العرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو، مما يعني أنه بمجرد أن يفتح المستلم الرسالة، تختفي إلى الأبد.

واعتبرت هذه الخطوة بمثابة خطوة كبيرة فيما يتعلق بالخصوصية، لذلك ليس من المستغرب أن تقوم الشركة بتوسيع الميزة لتشمل الملاحظات الصوتية.

ومن خلال إضافة ميزة "الاستماع مرة واحدة"، سيحصل المستخدمون على نفس المستوى من الخصوصية، مع العلم أنه يمكن سماع الرسالة مرة واحدة فقط، ولا يمكن إعادة توجيهها إلى أي شخص آخر.