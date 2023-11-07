شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 15 Pro وiPhone 12 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15 وiPhone 15 Pro وPro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف iPhone 12 Pro Max:

هاتف iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

iPhone 12 Pro Max

مساحة الشاشة : شاشة 6.7 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2778× 1284بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic

الرام : 6 جيجابايت

التخزين : 500GB

نظام التشغيل: iOS (14.x)

البطارية: بقوة 3687 mAh.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية : ثلاثية 12 ميجابكسل.