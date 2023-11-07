شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة بهواتف أيفون تتيح لك اكتشاف الأخطاء في السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل تشكيلة آيفون 15 وآيفون 15 برو في سبتمبر، ثم قامت الشركة بإتاحة الإصدار الثابت من تحديث iOS 17 لجمهور أوسع، فيما يأتي أحدث نظام تشغيل آيفون مزودًا بالعديد من الميزات والتحسينات الجديدة، وعلى رأسها ميزة Visual Look Up التى تتيح التعرف على الأشياء التي تظهر في الصور ومقاطع الفيديو.

كيف يعمل iOS 17 على تحسين البحث المرئي؟ وفي منشور بالمدونة، توضح أبل أن Visual Look Up يمكنه التعرف على المعالم الشهيرة والنباتات والحيوانات الأليفة وغيرها التي تظهر في الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق الصور على أجهزة آيفون.

ويعمل التحديث في iOS 17 على توسيع ميزة البحث المرئي للتعرف على تحذير لوحة القيادة ورموز صيانة السيارة، كل ما يحتاج المستخدم إلى فعله هو التقاط صورة مقربة للرمز الموجود على لوحة التحكم الخاصة به، وإظهار الصورة في المعرض، ثم التمرير لأعلى.

وسيشاهدون خيارًا يقول "البحث عن الرمز التلقائي" وسيخبرك البرنامج بما يعنيه الرمز ويوفر رابطًا يحتوي على مزيد من المعلومات.

كيفية استخدام البحث المرئي للتحقق مما إذا كان هناك خطأ ما في السيارة لم يذكر صانع آيفون رسميًا جميع الترقيات التي تمت إضافتها إلى الميزة، ولكن بإمكان Visula Look Up حاليا تحديد الرموز التي تتراوح من أضواء التحذير إلى تلك الرموز مثل فتحات التهوية والتدفئة وغيرها.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع 9to5Mac، يمكن لهذه الميزة التعرف على رموز وأيقونات متعددة في نفس الصورة.

وبعد تحديد الرموز، سيوفر iOS 17 البحث المرئي بروابط سريعة لمعرفة المزيد حول كل رمز في سفاري، ستمنح هذه الميزة المستخدمين اسم الأيقونة ووصفًا موجزًا ​​لما يعنيه مباشرةً في تطبيق الصور.

ويدعي التقرير أن Visual Look Up مع iOS 17 كان قادرًا على تحديد مجموعة واسعة من الرموز التي تشمل – أضواء التحذير في لوحة القيادة، ورموز التحكم في المناخ، وخيارات المصابيح الأمامية وغيرها.

كيفية الوصول إلى Visual Look Up على iOS 17 - افتح تطبيق الصور على آيفون واضغط على الصورة. -إذا حدد iOS 17 رموزًا، فسيتمكن المستخدمون من رؤية رمز خاص في شريط الأدوات السفلي.

-في حالة الرموز التلقائية، سيبدو هذا الرمز مثل عجلة القيادة.

-يمكن للمستخدمين أيضًا النقر على أيقونة "i" إذا لم يظهر رمز عجلة القيادة تلقائيًا.