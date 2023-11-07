شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حماية صورة ملفك الشخصى على واتساب.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص إرسال رسالة إليك على واتساب إذا لم يتم حظره مسبقًا، لكن في نفس الوقت قد لا ترغب في مشاركة صورة ملفك الشخصي مع كل شخص على حدة، لذلك يمكن تقييد صورة ملفك الشخصي لجهات الاتصال المسجلة لديك فقط.

وحتى بعد ذلك يمكنك إلغاء تحديد الأشخاص الفرديين ومنعهم من رؤية صورتك.

كيفية تقييد صورة ملفك الشخصي على الواتساب:

1- افتح تطبيق واتساب

2- انتقل إلى الإعدادات واضغط على الخصوصية

3- اضغط على صورة الملف الشخصيه

4- سيتم إعطاؤك أربعة خيارات، مما يعني أنه يمكنك إظهار صورة ملفك الشخصي إما للجميع، أو جهات الاتصال الخاصة بك فقط، أو جهات الاتصال الخاصة بك فقط باستثناء الأفراد الذين تحددهم من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، أو لا أحد

لإلغاء تحديد أشخاص معينين ومنعهم من رؤية صورة ملفك الشخصي، اضغط فوق جهات الاتصال الخاصة بى باستثناء" وحدد جهات الاتصال التي لا تريد مشاركة الصورة معهم.