شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح التحقق من التطبيقات الآمنة على متجر بلاى.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تجد التطبيقات الضارة والخطيرة طريقها إلى متجر بلاي، على الرغم من محاولات جوجل المستمرة للحفاظ على متجرها الإلكتروني آمنًا للمستخدمين والمطورين.

وفي هذا الاطار، قدم App Defense Alliance (ADA) تقييم أمان تطبيقات الهاتف المحمول (MASA)، والذي يسمح للمطورين بالتحقق من صحة تطبيقاتهم بشكل مستقل وفقًا لمعايير الأمان العالمية.

ويشير هذا للمستخدمين إلى أن جهة خارجية مستقلة قد تحققت من أن المطورين صمموا تطبيقاتهم لتلبية الحد الأدنى من أفضل ممارسات أمان وخصوصية الأجهزة المحمولة وأن المطورين يبذلون جهدًا إضافيًا لتحديد نقاط الضعف والتخفيف منها.

وقالت ناتاليا ستانيتسكي، فريق أمان وخصوصية أندرويد، في منشور بالمدونة: "للمساعدة في منح المستخدمين رؤية مبسطة للتطبيقات التي خضعت للتحقق الأمني ​​المستقل، فإننا نقدم شعارًا جديدًا لمتجر Google Play لأنواع معينة من التطبيقات، بدءًا من تطبيقات VPN".

لماذا تبدأ جوجل بتطبيقات VPN؟ قال المدير التنفيذي لشركة جوجل إن الشركة أطلقت هذا الشعار بدءًا من تطبيقات VPN نظرًا للكمية الحساسة والكبيرة من بيانات المستخدم التي تتعامل معها هذه التطبيقات.

وأضاف: "عندما يبحث المستخدم عن تطبيقات VPN، سيرى لافتة في الجزء العلوي من Google Play تعلمه حول شارة "مراجعة الأمان المستقلة" في قسم سلامة البيانات".

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا اكتشاف تفاصيل التقييم الفني الإضافية في دليل التحقق من صحة التطبيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول تطبيقات VPN التي يجب تنزيلها واستخدامها والوثوق بها في بياناتهم. لقد خضع موفرو خدمة VPN، مثل NordVPN، وGoogle One، وExpressVPN، وغيرهم بالفعل لاختبارات أمنية مستقلة وأعلنوا عن الشارة علنًا.

وأضاف ستانيتسكي: "نحن نشجع ونتوقع أن يخضع مطورو تطبيقات VPN الإضافيون لاختبارات أمنية مستقلة، مما يوفر المزيد من الشفافية للمستخدمين".