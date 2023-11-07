شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة التبديل بين الساعة الرقمية والتناظرية على موبايلك الأيفون.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Apple بتضمين تطبيق Clock Clock في نظام التشغيل iOS طوال فترة وجود أجهزة iPhone، مما يوفر للمستخدمين مجموعة سهلة الاستخدام من وظائف الساعة العالمية والمنبه وساعة التوقف والمؤقت، وفقاً لموقع macrumors.

أضافت Apple وضع العرض التناظري إلى ساعة الإيقاف، مما يوفر للمستخدمين قراءة أكثر تقليدية تتضمن أيضًا عقربًا منفصلاً للدورة الحالية، تسمح لك إضافة عقرب الثواني بتتبع وقت الدورة الحالي بسهولة أكبر إلى جانب إجمالي الوقت المنقضى، إذا كان هذا يبدو مفيدًا لأغراضك، فإليك كيفية التبديل إلى التناظرية.

1- قم بتشغيل تطبيق الساعة أو اضغط على زر ساعة الإيقاف في مركز التحكم.

2- اضغط على زر ساعة الإيقاف الموجود أسفل الشاشة إذا لم يكن محددًا بالفعل.

3- اسحب إلى اليسار على قراءات ساعة الإيقاف للتبديل إلى العرض التناظري.

كيفية التبديل إلى ساعة التوقيت التناظرية على نظام ماك

مع إصدار macOS Ventura، أضافت Apple تطبيق الساعة إلى جهاز Mac، ويحتوي إصدار سطح المكتب على جميع الوظائف الموجودة في تطبيق iOS Clock، بما في ذلك وجه ساعة الإيقاف التناظرية.

للتبديل إلى التناظرية، اضغط فوق عرض في شريط قائمة الساعة وحدد عرض ساعة الإيقاف التناظرية. بدلا من ذلك، يمكنك فقط الضغط على الشاشة الرقمية وسوف تتحول تلقائيا إلى التناظرية.