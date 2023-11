شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Call of Duty: Modern Warfare III والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر طرح النسخة النهائية من لعبة Call of Duty: Modern Warfare III في 10 نوفمبر، وقد قدمت Activision بشكل استباقي المزيد من التفاصيل حول حجم الملف الهائل للعبة لشرح سبب كونها "أكبر من العام الماضى".

كما ذكرت IGN، وجد اللاعبون الذين لديهم وصول مبكر إلى حملة اللاعب الفردي للعبة أن الحجم الإجمالي لملف Call of Duty عند التثبيت - والذي يتضمن أيضًا حملة Modern Warfare II، وWarzone، وCall of Duty HQ - يأتي الآن في 234.9 جيجابايت على PlayStation 5، وبالنسبة للاعبي الكمبيوتر الشخصي، يكون حجم الملف أكثر قبولًا قليلاً وهو 172 جيجابايت مع تثبيت حملة Modern Warfare II وWarzone.

- متطلبات تشغيل اللعبة: الحد الأدنى من المواصفات نظام التشغيل: Windows 10 64 Bit (latest update)

المعالج : Intel Core i5-6600 or AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB

Hi-Rez Assets Cache: Up to 32GB

Video Card: Nvidia GeForce GTX 960 / GTX 1650 or AMD Radeon RX 470

Video Memory: 2GB

Storage: SSD with 149GB available space (78GB if COD HQ and Warzone are already installed)

المواصفات الموصى بها نظام التشغيل: Windows 10 64 Bit (latest update) or Windows 11 64 Bit (latest update)

المعالج : Intel Core i7-6700K or AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16GB

Hi-Rez Assets Cache: Up to 32GB

Video Card: Nvidia GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 or AMD Radeon RX 6600XT

Video Memory: 8GB

Storage: SSD with 149GB available space (78GB if COD HQ and Warzone are already installed)

مواصفات دقة Urtla 4K نظام التشغيل: Windows 10 64 Bit (latest update) or Windows 11 64 Bit (latest update)

المعالج : Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16GB

Hi-Rez Assets Cache: Up to 64GB

Video Card: Nvidia GeForce RTX 3080 / RTX 4070 or AMD Radeon RX 6800XT

Video Memory: 10GB

Storage: SSD with 149GB available space (78GB if COD HQ and Warzone are already installed)