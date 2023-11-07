شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة "استطلاعات الرأي" في قنوات واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب ميزة القنوات في يونيو من هذا العام، حيث تعمل قنوات واتساب كأداة بث أحادية الاتجاه، ما يمكّن المسئولين من إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وضمن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta، يتمتع منشئ القناة أيضًا بالمرونة اللازمة لتعديل وتخصيص المحتوى المتعلق بقناته على واتساب.

والآن ظهر تقرير جديد عبر الإنترنت يشير إلى أن واتساب يعمل على ميزة لمشاركة استطلاعات الرأي في القنوات، حيث يواصل تطبيق واتساب العمل على تقديم ميزات جديدة للقنوات لتحسين التفاعل بين مسؤولي القناة والمتابعين، ووفقًا لـ WABetaInfo، يعمل واتساب على إمكانية مشاركة الاستطلاعات في القنوات.

ويذكر التقرير أيضًا أن هذه الاستطلاعات داخل القنوات ستتضمن أيضًا خيار تقييد الردود على خيار واحد، مما يعكس الميزة الموجودة في الدردشات والمجموعات الخاصة بك، ومن المهم جدًا التأكيد على أن أصوات الاستطلاع ستكون محمية دائمًا لمزيد من الخصوصية، وهذا يعني أنه عند مشاركتك في استطلاع للقناة، يظل رقم هاتفك دائمًا مخفيًا ولا يتم الكشف عنه لمالك القناة والمتابعين الآخرين.