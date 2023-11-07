تكنولوجيا: ‏Anker تطلق محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F2600

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Anker محطة الطاقة المحمولة SOLIX F2600 في الولايات المتحدة، وهي خليفة لـ SOLIX F2000 أو 767 PowerHouse.

ويحتوي هذا الجهاز الجديد على بطارية LiFePO4 بسعة 2560 واط، مما يوفر سعة أكبر مقارنة بـ 2048 واط مع طراز F2000.

وتشير Anker إلى أن أحدث محطة طاقة لها متوافقة مع 99٪ من الأجهزة، حيث تعمل على تشغيل الميكروويف لمدة 3 ساعات أو شحن اي هاتف حوالي 162 مرة.

يمكنك شحن جهاز F2600 بنسبة 80% خلال ساعة وربع عبر التيار المتردد أو ساعتين عبر الألواح الشمسية، وذلك بفضل تقنية HyperFlash.

كما تتشابه المخرجات الموجودة في F2600 مع F2000، مع منفذ سيارة ومنافذ USB-C وUSB-A.

وفي حين أن Anker تصف كلا الطرازين بأنهما يحتويان على منافذ تيار متردد بقوة 2400 واط، فإن هذه هي الطاقة القصوى لجهاز F2000، في حين أن مخرجات F2600 تتمتع بقوة تصل إلى 3600 واط.

يمكنك الآن شراء محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F2600 من Amazon في الولايات المتحدة مقابل 1899 دولارًا أمريكيًا بفضل قسيمة بقيمة 300 دولار أمريكي؛ إذ يبلغ سعر الجهاز عادةً 2199 دولارًا أمريكيًا.

لا يزال من غير الواضح متى ستبيع Anker الجهاز الجديد في متجرها عبر الإنترنت. ولم تعلن الشركة بعد عن خطط لطرح المنتج في أسواق أخرى.

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