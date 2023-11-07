تكنولوجيا: ظهور شائعات مثيرة وجديدة بخصوص كاميرا Sony A9 III قبل الإطلاق المتوقع في 7 نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت الشائعات والتسريبات السابقة إلى أن سوني ستطلق كاميرا Alpha 9 III (A9 III) في حدث خاص مخطط له في 7 نوفمبر، كما أشارت الشائعات ايضًا إلى أن الكاميرا ستأتي بمستشعر بدقة 33 ميجابكسل بدلاً دقة 24 ميجابكسل.

والآن، تدعي شائعة جديدة من SonyAlphaRumors أن الكاميرا المحدثة لن تحصل على زيادة في دقة المستشعر، وبدلاً من ذلك ستحصل على مستشعر جديد تمامًا بنفس الدقة، ولكن مع إمكانيات خارقة للغالق.

باختصار، سيسمح الغالق الشامل للكاميرا بسحب البيانات من المستشعر بأكمله مرة واحدة، بدلاً من سطرًا تلو الآخر، كما هو شائع في معظم مستشعرات الكاميرا الرقمية.

وفي حين أن معظم مستشعرات الكاميرا الرقمية تقرأ بسرعة كافية بحيث لا يمثل الغالق المتحرك مشكلة، فإن الأجسام سريعة الحركة (مثل تصوير الألعاب الرياضية والحياة البرية) غالبًا ما تؤدي إلى حركة مشوهة، كما لو تم تمديد الإطار قطريًا من زاوية إلى أخرى، وذلك لأنه، مع الغالق الدوار، يتأخر كل سطر متتالي من وحدات البكسل قليلاً عن الخط السابق.

وبالتالي، فإن الانتقال إلى الغالق الشامل من شأنه أن يزيل الصور المشوهة للأهداف سريعة الحركة وسيساعد في حل مشكلات النطاق الشائعة عند التصوير بالضوء الاصطناعي.

من المتوقع أن تحتفظ شركة سوني بنفس الدقة البالغة 24 ميجابكسل لتتمكن من تحقيق سرعات القراءة العالية اللازمة لتشمل إمكانات الغالق العالمية دون المساس بسرعات الاندفاع أو معدلات إطارات الفيديو.

ومن المحتمل أن يؤدي دفع الدقة إلى مستوى أعلى بكثير إلى وجود الكثير من المعلومات التي يتعين معالجتها بسرعة كافية لتحقيق المواصفات المستهدفة.

هذا من شأنه أن يضع الكاميرا في مقدمة كاميرات تصوير الرياضات والحياة البرية الشهيرة الأخرى، مثل Nikon Z 9 وCanon EOS R3، وكلاهما يتميزان بمصاريع دوارة.

من غير الواضح مقدار صحة هذه الشائعات، لكن SonyAlphaRumors قدمت بعض التنبؤات الدقيقة في الماضي.

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