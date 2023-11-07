شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يهزم انطلاقة فيس بوك وتويتر ويصل لـ100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ حوالي عام، أطلقت شركة OpenAI الناشئة أول روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للاستخدام العام، وبدأت هذه الخطوة في نهاية المطاف في طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدية التي شهدناها في الأشهر الـ 12 الماضية.

وسرعان ما حصلت على دعم مايكروسوفت، مما أدى إلى قيام عمالقة التكنولوجيا الآخرين، وخاصة جوجل، بإطلاق روبوت الدردشة الآلي الخاص بهم، وتعمل OpenAI منذ ذلك الحين على ترقية نماذجها لتوفير إمكانات جديدة بمرور الوقت.

وقد استضافت الشركة مساء أمس أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق يسمى DevDay في سان فرانسيسكو،وفيما يلى أبرز ما تم الكشف عنه خلال هذا الحدث:

OpenAI تطلق GPT-4 Turbo أعلنت شركة OpenAI عن نموذج لغة كبير محسّن يسمى GPT-4 Turbo، والذي تقول إنه أكثر قدرة وسيكون أرخص للمطورين، وقالت الشركة إن لديها نافذة سياق بحجم 128 ألفًا، "أي ما يعادل أكثر من 300 صفحة نصية في موجه واحد".

ويتوفر GPT-4 Turbo حاليًا عبر معاينة واجهة برمجة التطبيقات (API) وقد تم تدريبه بمعلومات يعود تاريخها إلى أبريل 2023.

لدى ChatGPT حوالى 100 مليون مستخدم أسبوعيًا أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن 100 مليون شخص يستخدمون ChatGPT أسبوعيًا، ولتوضيح الأمر، استغرق الأمر وصول ChatGPT إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في يناير - بعد شهرين من الإطلاق، وبالمقارنة، استغرق فيسبوك حوالي أربع سنوات ونصف، وتويتر أكثر من خمس سنوات، وانستجرام حوالي عامين ليصل عدد مستخدميهما إلى 100 مليون بعد إطلاقهما.

هناك 2 مليون مطور يعملون في OpenAI أطلقت OpenAI ChatGPT العام الماضي ومنذ ظهورها لأول مرة، قامت الشركة بالاستعانة بالمطورين لإنشاء تجارب، وقال ألتمان إن هناك 2 مليون مطور يعملون الآن بأدوات الشركة، ونحو 460 شركة – 92% – من شركات فورتشن 500 تستخدم منتجاتها.

كما قدمت OpenAI أيضًا أرصدة بقيمة 500 دولار أمريكي لكل فرد من الجمهور لمساعدة المطورين على التحرك باستخدام أدواتها الجديدة.

بوت GPTs ومتجرGPT أعلنت OpenAI عن GPTs - روبوتات الدردشة الشبيهة بـ ChatGPT والذي يمكن للمستخدمين إنشاؤها لغرض محدد - لا يلزم وجود أي تعليمات برمجية.

وقالت الشركة: "إن GPTs هي طريقة جديدة لأي شخص لإنشاء نسخة مخصصة من ChatGPT لتكون أكثر فائدة في حياتهم اليومية، أو في مهام محددة، أو في العمل، أو في المنزل - ثم مشاركة هذا الإبداع مع الآخرين".