شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا للاتصالات على صاروخ Long March 7A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين صاروخ Long March 7A من مركز Wenchang لإطلاق الأقمار الصناعية الساحلي، ووصفت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) القمر الصناعي بأنه "يستخدم بشكل أساسي في تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة"، وفقاً لموقع space.

يقع القمر الصناعي في مدار نقل متزامن مع الأرض (GTO) وسيدخل نفسه في الحزام الثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع حوالي 22236 ميلًا (35786 كيلومترًا) فوق الأرض، في المستقبل القريب، ولم تقدم CASC ولا وسائل الإعلام الحكومية أي تفاصيل إضافية عن القمر الصناعي.

تم إطلاق TJS-3، ويوصف بأنه قمر صناعي لاختبار الاتصالات، في ديسمبر 2018، ومع ذلك، يبدو أنه اقترب بشكل وثيق من الأقمار الصناعية المملوكة لدول أخرى وفحصها، ومن المتوقع أن تكون الأقمار الصناعية الأخرى في سلسلة TJS مخصصة لاستخبارات الإشارات واختبارات الإنذار المبكر للصواريخ.

كان القمر الصناعي، مثل أقمار TJS السابقة، قد طورته أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء (SAST)، إحدى الشركات الفضائية الرئيسية التابعة لـ CASC.

يعد Long March 7A نسخة بطول 197 قدمًا (60 مترًا) من صاروخ Long March 7 وهو مصمم لإرسال مركبة فضائية إلى GTO ، ويتم استخدام Long March 7 القياسي لإرسال مركبة فضائية للشحن إلى محطة Tiangong الفضائية الصينية.

وكان الإطلاق الذي تم يوم الجمعة هو الحادي والخمسين للصين هذا العام، وتشير الخطط الصينية التي صدرت في وقت مبكر من هذا العام إلى أن البلاد تهدف إلى إطلاق أكثر من 200 مركبة فضائية في حوالي 70 مهمة عبر عام 2023.