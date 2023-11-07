تكنولوجيا: منصة يوتيوب تختبر زر فيديو جديد للمقاطع القصيرة بشكل خفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اكتشف بعض المستخدمين زر تشغيل جديدًا ظهر بشكل سري في تطبيق يوتيوب، وعلى ما يبدو، فإن هذا الزر مخصص لمقاطع Shorts القصيرة،

ووفقًا لـ Android Police، يعتمد سياق مقاطع الفيديو التي تحصل عليها في الغالب على سجل يوتيوب الخاص بك أومقاطع فيديو يوتيوب التي ربما تكون قد أعجبتك. ويمكن أن يعتمد أيضًا على منشئي المحتوى الذين اشتركت معهم.

والآن، فإن هذه الميزة الجديدة قيد الاختبار. حيث ان موقع يوتيوب لم يصدر أي إشارة رسمية حول هذا الموضوع، لذا سنعتبرها نوعًا من عناصر القائمة السرية في الوقت الحالي.

يتم تشغيل هذه الميزة السرية بشكل تجريبي مع شريحة صغيرة فقط من المستخدمين. ويأتي هذا الزر معلقًا في أسفل يمين الشاشة.

غالبًا ما تتم مشاركة الميزات التجريبية على منصة يوتيوب من خلال صفحة ميزات الاختبار والتجارب في المنصة، حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك لاختبار الميزات القادمة. ومع ذلك، فإن زر التشغيل المفاجئ هذا غير مدرج ضمن تلك التجارب، مما يجعله بمثابة لغز.

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