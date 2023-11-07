تكنولوجيا: ظهور محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F1500 الجديدة على أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F1500 على أمازون في الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو، يتبع الجهاز طراز Anker SOLIX F1200 أو 757 PowerHouse مع العديد من التحديثات.

يتمتع F1500 بسعة بطارية أكبر تبلغ 1536 واط مقارنة 1229 واط في الاصدار السابق.

وتتيح بطارية LiFePO4 للطراز الجديد تشغيل اي مصباح مكتبي لأكثر من 35 ساعة، أو ثلاجة مقاس 18 قدمًا مكعبًا لأكثر من سبع ساعات.

كما يستخدم جهاز F1500 تقنية HyperFlash، والتي تقوم بشحن الجهاز بنسبة 80% خلال ساعة وربع عبر مدخل تيار متردد بقدرة 1000 واط.

يمكنك أيضًا إعادة شحن الجهاز عبر مدخل طاقة شمسية بقوة 600 واط، مع وضع توفير الطاقة لإطالة وقت الانتظار وتقليل أي ضرر يلحق بالبطارية.

يحتوي الجهاز على منافذ مشابهة لـ F1200، بما في ذلك منفذ سيارة بقوة 120 واط، ومنفذين PD Max USB-C بقوة 100 واط، وأربعة منافذ USB-A بقوة 12 واط، وستة منافذ تيار متردد.

ومع ذلك، تتمتع الطابعة F1500 بقوة قصوى تبلغ 1800 واط أكبر من قدرة الطابعة F1200 التي تبلغ سعتها 1500 واط. وتشمل الميزات الأخرى تطبيق لعناصر التحكم والرؤى وشريط ضوئي مدمج.

تُباع محطة الطاقة المحمولة Anker SOLIX F1500 بسعر 1399 دولارًا أمريكيًا على Amazon US، ويمكن للعملاء توفير 180 دولارًا أمريكيًا بفضل القسيمة الموجودة في الصفحة، مما يخفض السعر إلى 1219 دولارًا أمريكيًا.

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