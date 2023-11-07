شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية طويق تطلق شراكة مع "PeopleCert" لتطوير الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق الشراكة مع منظمة "PeopleCert"، واعتماد الأكاديمية لتقديم برامج متخصصة ومنح الشهادات الاحترافية في مختلف المجالات التقنية، بهدف المساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات اللازمة؛ لمواكبة احتياجات الوظائف التقنية في سوق العمل.

وتعد PeopleCert منظمة رائدة عالميًا تقدم أكثر من 700 شهادة احترافية في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وإدارة المشاريع والأعمال.

دور الأكاديمية في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور الأكاديمية الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية، لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية عبر برامج نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف الشراكة تطوير وصقل المهارات التقنية للمتدربين في مجالات: هندسة البرمجيات، علم البيانات، تحليل الأعمال، حوكمة تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع التقنية.

كما تستهدف أكاديمية طويق عبر هذه الشراكة إلى تلبية احتياجات الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ويمكن متابعة أحدث المعسكرات والبرامج من هذا الرابط.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية طويق تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل بمختلف مجالات التقنية والبرمجة، وتعمل الأكاديمية مع عدة جهات عالمية مثل شركات: Alibaba، Amazon، Meta، Apple، وغيرها من الجهات المتقدمة؛ بهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات وظائف سوق العمل.