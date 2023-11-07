شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fortnite تحطم الأرقام القياسية للاعبين.. انضمام أكثر من 44.7 مليون لاعب فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد موسم Fortnite OG Chapter 1 الجديد من Epic إحياء وضع Battle Royale الأصلي كما كان قبل ست سنوات، ويبدو الأمر كما لو أن اللاعبين يفتحون كبسولة زمنية ويقفزون إلى العام الأول للعبة Fortnite.

وبحسب موقع tOI الهندى، فمع الموسم الأخير من Fortnite الذي يأخذ اللاعبين في رحلة حنين إلى الماضي، حطمت Fortnite الرقم القياسي للاعبين حيث لعب 44.7 مليون لاعب اللعبة في يوم واحد، حيث تم الإعلان من قبل المطور عبر تويتر، مشيرًا إلى أنه في 4 نوفمبر 2023، كان لدى اللعبة إجمالي 44.7 مليون لاعب و102 مليون ساعة من اللعب.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب الإعلان السابق عن أن اللعبة تضم أكثر من 5 ملايين لاعب متزامن في 3 نوفمبر، وقد لعب أكثر من 44.7 مليون لاعب لعبة Fortnite في 4 نوفمبر، مما يجعله أكبر يوم في تاريخ Fortnite.

بالإضافة إلى ذلك، لعب اللاعبون 102 مليون ساعة من لعبة Battle Royale، فيما قالت Epic مؤخرًا إنها تراقب خوادمها بسبب ارتفاع الطلب وحذرت اللاعبين من توقع قوائم الانتظار قبل الانضمام إلى المباراة.

اللعبة حاليًا في فصلها الرابع، مقسمة إلى مواسم أقصر، ويجلب كل موسم جديد ميزات وتغييرات جديدة للعبة، بما في ذلك عودة المواقع والأسلحة المفضلة لدى المعجبين في الموسم الأخير، Fortnite OG، ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بآليات اللعبة من المواسم اللاحقة، ولن تعود التحديات، وهي ميزة بأسلوب البحث عن الزبال من لعبة Fortnite القديمة، في الوقت الحالي، على الرغم من كونها ميزة شائعة عززت أعداد اللاعبين.