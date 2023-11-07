تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف vivo Y27s بمعالج Snapdragon 680 وسعر يبدأ من 153 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo اليوم رسمياً عن هاتف vivo Y27s الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 680، وكاميرة مزدوجة ويتوفر بسعر يبدأ من 153 دولار.

يتميز هاتف vivo Y27s بشاشة LED LCD بحجم 6.64 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم الهاتف زيادة السعة عبر بطاقة microSD خارجية.

ويتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، كما ينطلق vivo Y27s بمعايير IP54 لمقاومة الأتربة وقطرات الماء.

كما يدعم هذا الإصدار واجهة Funtouch OS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 44W .

ومن المقرر أن يتوفر Vivo Y27s باللون الأسود المائل إلى البنفسجي، مع اللون الأخضر بسعر 153 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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