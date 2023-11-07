تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على تطوير تقنية جديدة للبطارية لتعزيز كفاءة الشحن والعمر الإفتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن تطوير ابل لتقنية جديدة في البطارية لدعم الأجهزة المستقبلية للشركة بعمر شحن أطول وآداء أسرع في تقنية الشحن.

يبدو أن ابل لن تكتفي بتطوير المعالجات الخاصة بالشركة فقط، فإلى جانب تطوير شرائح المودم التي أشير إليها في عدد من التقارير السابقة، أوضح تقرير جديد تطوير ابل لتقنية جديدة في البطاريات.

ولقد قدم “ETnews” تفاصيل جديدة حول الأبحاث التي بدأت فيها ابل لتطوير تقنية البطاريات والتي تهدف بها دعم الأجهزة المستقبلية للشركة.

وتسعى ابل لإستبدال المواد الحالية التي ترتكز عليها بطاريات الليثيوم أيون والتي تتضمن الجرافيت في جزء كبير من الداخل، والذي يتمتع بموثوقية في نقل الطاقة وسرعة الشحن.

إلا أن تقنية ابل الجديدة تستهدف تطوير بطاريات تتضمن السيليكون كبديل للجرافيت لتعزيز سرعة الشحن، وأيضاً لإطالة العمر الإفتراضي للبطاريات والأجهزة.

ولقد واجهت تقنية السيليكون في البطاريات مشكلة تمديد طبقة السيليكون عند الشحن، إلا أن أحدث التقارير تشير إلى أن ابل إستطاعت معالجة هذه المشكلة إستعداداً للإنتقال لمرحلة جديدة في عملية تطوير البطاريات، مع توقعات أن تظهر للبطاريات للمرة الأولى في أجهزة الشركة في 2025.

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