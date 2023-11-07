تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iQOO 12 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم جيل جديد من هواتف iQOO الذي يتضمن الإصدار الرئيسي iQOO 12 وiQOO 12 Pro، والذي يتميز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

هاتف iQOO 12 Pro

يتميز هاتف iQOO 12 Pro بتصميم نحيف منحني من الجانبين، كما يدعم الهاتف طبقة زجاجية من الجهة الأمامية والخلفية، ويتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان على أن يتميز كل لون بتصميم خاص، كما يتميز إصدار BMW Motorsport الخاص بتصميم باللون الأبيض مع طبقة إضافية من البورسيلين لتعزيز الحماية.

ويأتي اللون الأسود بتصميم زجاجي fluorite AG في الجهة الخلفية، كما يتميز الإختيار الثالث باللون الأحمر بتصميم جلدي vegan.

ويضم iQOO 12 Pro شاشة E7 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، كما تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 144Hz، وتعتيم 1440Hz PWM، وتتميز الشاشة بنسبة سطوع 1600 nit، على أن تصل الشاشة في أقصى سطوع إلى نسبة 3000 nit.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يدعم هذا الإصدار شريحة Q1 المطورة من الشركة لتعزيز تجربة الألعاب بآداء إنسيابي عند معدل تحديث 144Hz بدقة 1080 بيكسل، هذا إلى جانب دعم الشاشة بإستجابة سريعة، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد بمساحة 5705 ملم مربع لتبديد الحرارة.

ويضم iQOO 12 Pro مستشعر OmniVision OV50H رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3، وبعد بؤري 23مم، مع دعم التثبيت البصري.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2، مع عدسات ثابتة بصرياً بفتحة f/2.57، وبعد بؤري 70مم، وتدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 3 مرات، وتدعم تكبير HD حتى 10 مرات، وتكبير رقمي حتى 100 مرة، كما تدعم الكاميرة لقطات macro.

ويأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وبعد بؤري 15مم، وتدعم الكاميرة نمط macro، وتأتي كاميرة السيلفي في هذا الإصدار بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.45.

أيضاً يضم هاتف iQOO 12 Pro بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، كما ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

هاتف iQOO 12

يتوفر iQOO 12 بنفس الإختيارات المقدمة لإصدار Pro في الألوان، إلا أن الإصدار الرئيسي يتميز بإطار لامع وتصميم مسطح من الجهة الأمامية والخلفية.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويأتي iQOO 12 بحجم شاشة 6.78 إنش، ودقة عرض 2800 في 1260 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

كما تقدم iQOO هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في البطارية، حيث يأتي النموذج الأول بقدرة بطارية 4880 mAh، بينما يأتي النموذج الثاني بقدرة بطارية 5000 mAh، على أن يدعم النموذجين تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ولا يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن يتوفر هاتفي iQOO 12 و12 Pro اليوم للحجز المسبق في السوق الصيني على أن يبدأ بيع الهاتفين في 14 من نوفمبر، ويتوفر النموذج الرئيسي المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت من iQOO 12 Pro بسعر 642 يورو .

بينما يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف iQOO 12 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 515 دولار.

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