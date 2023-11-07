شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. تم إطلاق مهمة Mars Global Surveyor إلى المريخ 7 نوفمبر 1996 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 27 عاما، أطلقت وكالة ناسا مهمة Mars Global Surveyor، وكانت هذه أول مهمة ترسلها ناسا إلى المريخ منذ ما يقرب من 20 عامًا، في 7 نوفمبر 1996، وفقاً لموقع space.

كانت المركبة الفضائية Mars Global Surveyor عبارة عن مركبة مدارية، ولقد نقلت البيانات من مركبات ناسا المريخية سوجورنر وسبيريت وأبورتيونيتي إلى الأرض، وقامت المركبة الفضائية أيضًا بالكثير من العلوم الخاصة بها، ووجدت قنوات سطحية على سطح المريخ يبدو أنها نشأت عن طريق المياه الجارية.

نظر Mars Global Surveyor إلى القطب الجنوبي للمريخ ورأى علامات على احتمال تغير المناخ، كما شاهدت معدنًا يسمى الهيماتيت على المريخ، ويتشكل الهيماتيت عادة في الماء، وأرسلت ناسا بعد ذلك مركبتيها الجوالتين سبيريت وأبورتيونيتي للبحث عن الهيماتيت، ووجدته كلتا المركبتين بالقرب من مواقع هبوطهما.

نجا Mars Global Surveyor لفترة أطول بكثير من المتوقع، لكن مناورة فضائية كشفت بطريق الخطأ إحدى بطارياتها للشمس، وفقدت المركبة الفضائية طاقتها، واختفت إلى الأبد في نوفمبر من عام 2006.