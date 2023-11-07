شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زمن اللعب الجميل.. "سوبر ماريو" أسطورة فيديو جيم أبناء جيل التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتل ألعاب الفيديو مكانًا مهمًا في حياة ملايين اللاعبين حول العالم، ومع التقدم التكنولوجي وظهور معدات الجيل الجديد، يبدو أن العديد من الالعاب قد اختفت في هاوية التاريخ، لكن هذا ليس صحيحا تماما! تركت الألعاب الكلاسيكية الشهيرة من الثمانينيات والتسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين علامة كبيرة على الثقافة الشعبية، وأصبحت أساسًا للعديد من الامتيازات، فضلاً عن كونها مصدر إلهام للألعاب الجديدة!

قوة الحنين إلى الماضى فى ألعاب الفيديو وبحسب الإحصائيات فإن متوسط عمر اللاعب حالياً هو 33 عاماً! وهذا يعني أن ممارسة ألعاب الفيديو لم تعد مرتبطة بترفيه الأطفال، ويمكنك بكل فخر تطوير شغفك بالألعاب حتى في سن البلوغ، خاصة أن ألعاب الفيديو الكلاسيكية الخاصة بالطفولة تتمتع بشيء فريد من نوعه، وهو ما قد يسميه البعض جوهر الألعاب، حيث يركز المطورون بشكل متزايد على الجماليات القديمة في الألعاب الجديدة وينتجون نسخًا محسنة من الألعاب الكلاسيكية.

سوبر ماريو تعد سلسلة ألعاب الفيديو Super Mario واحدة من أكثر الألعاب شهرة وإبداعًا في تاريخ الألعاب، بدأ الأمر بإصدار لعبة Super Mario Bros، الأصلية في عام 1985 لنظام Nintendo Entertainment System (NES)، حققت اللعبة نجاحًا فوريًا، وساعدت في نشر نوع ألعاب المنصات ذات التمرير الجانبي.

تقع أحداث Super Mario Bros، في مملكة الفطر، حيث يتحكم اللاعب في ماريو أثناء سفره عبر ثمانية عوالم لإنقاذ الأميرة بيتش من العربة الشريرة، وتشتهر اللعبة بطريقة اللعب الصعبة والرسومات الملونة والموسيقى الجذابة.

استمرت سلسلة Super Mario في الشعبية لأكثر من 30 عامًا، تم بيع أكثر من 200 مليون لعبة سوبر ماريو في جميع أنحاء العالم، وقد أنتجت السلسلة عددًا من الألعاب العرضية، بما في ذلك سوبر ماريو كارت، وسوبر ماريو آر بي جي، وسوبر ماريو جالاكسي.

تمت الإشادة بألعاب Super Mario بسبب طريقة لعبها المبتكرة وشخصياتها التي لا تُنسى وقدرتها على الاستمتاع بها من قبل اللاعبين من جميع الأعمار، إنها حقًا ألعاب كلاسيكية خالدة وسيستمر اللاعبون في الاستمتاع بها لسنوات عديدة قادمة.

بعض أشهر ألعاب سوبر ماريو: سوبر ماريو بروس (1985)

سوبر ماريو بروس 3 (1989)

عالم سوبر ماريو (1990)

سوبر ماريو 64 (1996)

سوبر ماريو صن شاين (2002)

سوبر ماريو جالاكسي (2007)

سوبر ماريو أوديسي (2017)

ألعاب سوبر ماريو هي أكثر من مجرد ألعاب فيديو؛ إنها أيقونات ثقافية استحوذت على خيال الناس من جميع الأعمار، إنها تذكير بالوقت الذي كانت فيه ألعاب الفيديو بسيطة وممتعة، وتستمر في إلهام أجيال جديدة من اللاعبين.

جاذبية عالم ماريو المثالي بالنسبة للكثيرين، تمثل ألعاب Super Mario بوابة حنين إلى وقت أبسط، عندما كانت ألعاب الفيديو تدور حول المتعة الخالصة والتحدي المطلق وتشويق الاستكشاف، عوالم Mushroom Kingdom النابضة بالحياة، بشخصياتها الغريبة وألحانها الجذابة، نقلت اللاعبين إلى عالم من الاحتمالات التي لا نهاية لها، حيث كانت كل قفزة، وكل عملة يتم جمعها، وكل رئيس يهزم، بمثابة انتصار صغير في مغامرة كبيرة.

إرث من الابتكار واللعب الخالد لقد دفعت ألعاب Super Mario باستمرار حدود الابتكار، حيث قدمت آليات جديدة وعناصر لعب أعادت تعريف نوع المنصات، بدءًا من حركة التمرير الجانبي البسيطة والمسببة للإدمان للعبة Super Mario Bros الأصلية وحتى الحركة ثلاثية الأبعاد الرائدة في Super Mario 64، لم تخجل السلسلة أبدًا من تجاوز حدود ما هو ممكن في الألعاب.

شخصيات تتجاوز الأجيال أصبحت الشخصيات المميزة في عالم سوبر ماريو متجذرة بعمق في الثقافة الشعبية، وأسمائهم وصورهم يمكن التعرف عليها على الفور للأشخاص من جميع الأعمار، ماريو، السباك الشجاع الذي يتمتع بشهية لا تشبع للمغامرة؛ لويجي، أخوه الخجول والمخلص؛ الأميرة بيتش، الفتاة الأنيقة في محنة؛ وبوزر، ملك الكوباس الذي ينفث النار - أصبحت هذه الشخصيات مرادفة لعلامة سوبر ماريو التجارية، حيث تلقى شخصياتهم وتصرفاتهم الغريبة صدى لدى اللاعبين في جميع أنحاء العالم.