تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp المخصص لأجهزة ماك يتوفر الآن في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meta عبر منصة X اليوم عن إطلاق الإصدار المخصص لأجهزة ماك من تطبيق WhatsApp للمستخدمين في الأسواق العالمية، على أن يتوفر التطبيق عبر متجر التطبيقات.

لن يحتاج مستخدمي أجهزة Mac الآن إلى تحميل تطبيق الواتس اب عبر الموقع الرسمي للتطبيق على المتصفح الآن، حيث يتوفر بالفعل للمستخدمين الآن إصدار مخصص رسمي لأجهزة macOS.

ويمكن تثبيت الإصدار الجديد من تطبيق الواتس اب عبر متجر تطبيقات macOS، والذي تهدف به شركة Meta لتحسين تجربة المستخدم مع جلب مميزات إصدار iOS من تطبيق WhatsApp إلى الإصدار المخصص من أجهزة ماك.

ومن المقرر أن يحصل مستخدمي التطبيق في هذا الإصدار على ميزة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مع إشعارات مستمرة للمكالمات والرسائل حتى مع إغلاق التطبيق، كما يمكن تحديد الرسائل الهامة والمفضلة بنجوم.

أيضاً يتوافق هذا الإصدار من تطبيق الواتس اب مع الأجهزة التي تعمل بنظام macOS 11.0 والإصدارات اللاحقة من نظام التشغيل، كما يمكنك تثبيت التطبيق عبر متجر تطبيقات Mac ومن ثم ربط أجهزتك الأخرى أو الهاتف مع الإصدار الجديد من تطبيق الواتس اب.

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