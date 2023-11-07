تكنولوجيا: هاتف Realme GT5 Pro يأتي قريباً بنسبة سطوع 3000 nit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Realme في الإستعداد لإطلاق هاتف Realme GT5 Pro الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً، ولقد قدمت أحدث الإعلانات التشويقية مزيد من التفاصيل حول مميزات هذا الإصدار.

أكد إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Realme GT5 Pro يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد من كوالكوم، بينما كشف إعلان تشويقي أخر على أن الشاشة ستدعم نسبة سطوع تصل إلى 3000 nit.

كما أشار المتحدث من Realme على أن شاشة هذا الإصدار ستكون الأعلى في نسبة السطوع بفضل الترقيات المقدمة في هذا الإصدار.

وتقدم BOE الشاشة لهاتف Realme GT5 Pro، حيث أعلنت الشركة بالفعل مؤخراً عن لوحات جديدة للشاشة تتميز بنسبة سطوع 3000 nit، والتي طورت بالتعاون مع Oppo ووان بلس لدعم الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة دقة عرض 1220 بيكسل، كما تأتي بحواف فائقة النحافة، بتصميم منحني من الجانبين.

يذكر أن Realme لم تكشف عن موعد حدث Realme GT5 Pro بشكل رسمي حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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