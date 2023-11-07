تكنولوجيا: رصد سماعات سوني Pulse Explore وPulse Elite في منصة Bluetooth SIG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق سماعة Pulse Explore اللاسلكية وسماعة الرأس Pulse Elite قريباً في الأسواق، ولقد أعتمدت هذه الإصدارات بالفعل في منصة Bluetooth SIG إستعداداً لإطلاق هذه الإصدارات في الأسواق قريباً.

كانت شركة سوني قد أعلنت عن سماعات Pulse Explore وPulse Elite للمرة الأولى خلال شهر أغسطس الماضي، إلا أن هذه الإصدارات لم تنطلق للأسواق بشكل رسمي حتى الآن.

ولقد طورت سماعات Pulse Explore وPulse Elite لدعم مستخدمي أجهزة PlayStation بشكل خاص، حيث تأتي هذه الإصدارات بمميزات مخصصة في الصوتيات والتصميم لدعم مستخدمي جهاز الألعاب.

وتشير التوقعات إلى أن سوني تستعد لإطلاق السماعات الجديدة في الأسواق قريباً، حيث رصد كلا الإصدارين في منصة Bluetooth SIG مؤخراً.

ولقد رصدت سماعة Pulse Explore بنموذج رقم “CFI-ZWE1” بينما أعتمدت سماعة Pulse Elite بنموذج رقم “CFI-ZWH2”، ولقد سجل كلا الإصدارين في فئة الأجهزة المطورة للألعاب، كما تدعم السماعات تقنية البلوتوث 5.3.

يذكر أن سماعة Pulse Explore اللاسلكية تأتي بميزة “lossless” في الصوتيات، مع إستجابة سريعة، كما تتضمن اثنان من الميكروفونات، مع تقنية الذكاء الإصطناعي لإلغاء الضوضاء في الخلفية، ولقد حددت سوني سعر هذا الإصدار 199 دولار.

بينما تأتي سماعة الرأس Pulse Elite بسعر 150 دولار تقريباً، وتدعم صوتيات lossless، وتقنية إلغاء الضوضاء بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تأتي بحامل للشحن والتخزين.

المصدر

اعلان





