شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إعادة تصميم البطارية بهدف تحسين السعة وتقليل وقت الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة آبل على إعادة تصميم بطارية المنتجات الخاصة بها وفقًا لتقريرحديث، حيث يقال إن صانع iPhone يتطلع إلى زيادة عمر بطارية منتجاته عن طريق تغيير تركيبة بطارياته، فيما تشير النشرة الإخبارية الكورية الجنوبية ET News إلى أنه من غير المتوقع أن تشق تحسينات تكنولوجيا البطاريات المزعومة من شركة Apple طريقها إلى منتجات الشركة خلال العامين المقبلين، مما يشير إلى أن تطوير تحسينات البطارية المزعومة ليس في مرحلة متقدمة، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا للتقرير (باللغة الكورية)، تعمل شركة Apple على تقنية بطارية محسنة لمنتجاتها القادمة والتي ستتضمن "بطارية من الجيل التالي"، ويقال إن الشركة تشارك بشكل مباشر في عملية تصميم التكنولوجيا الجديدة، بدءًا من تطوير الكاثود والمكونات والمواد الضرورية، إلى استخدام مواد مختلفة لتحسين الأداء.

يقال إن شركة آبل تدرس استخدام تركيبة جديدة لمادة الكاثود، إلى جانب استخدام أنابيب الكربون النانوية (CNTs) كمواد موصلة، وكلاهما يمكن أن يوفر أداءً محسنًا مقارنة بمكونات البطارية الحالية للشركة.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة أيضًا على استخدام مواد مختلفة لمادة الأنود المستخدمة في البطارية، بدلاً من الجرافيت، ويُقال إن شركة آبل تفكر في استخدام السيليكون - على الرغم من ميل السيليكون إلى التمدد أثناء الشحن أو التفريغ - حيث تفيد التقارير أن الشركة وجدت طريقة للتخفيف من مشكلة التوسع، ويقال أيضاً إن الشركة تعمل على هذه التكنولوجيا منذ عام 2018 على الأقل.

على الرغم من عدم وجود أي معلومات من شركة Apple حول الموعد الذي يمكننا أن نتوقع فيه رؤية تحسينات البطارية المزعومة وأي الأجهزة سيتم تجهيزها بتصميم بطارية الجيل التالي، يدعي التقرير أن شركة Apple تتطلع إلى إطلاق أجهزة مزودة بتقنية البطاريات الجديدة خلال العامين المقبلين، مما يعني أننا يمكن أن نرى أجهزة - تقدم عمر بطارية محسنًا مقارنة بأسلافها - في وقت مبكر من عام 2025.