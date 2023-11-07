تكنولوجيا: AOC AGON تكشف عن شاشة الألعاب U32G3X/BK بمعدل تحديث 144 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOC AGON عن شاشة الألعاب U32G3X/BK التي تتميز بمعدل تحديث 144 Hz، ودقة 4K، وتنطلق بسعر 650 جنيه إسترليني.

تتميز شاشة AOC AGON U32G3X/BK بلوحات IPS وحجم شاشة 31.5 إنش، بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل أو جودة عرض 4K، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:9، وتأتي بإطار نحيف في الجزء العلوي وجانبي الشاشة.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، كما تتميز بنسبة سطوع 400 nit، وتدعم معايير VESA DisplayHDR 400، مع إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية وتقنية Adaptive Sync.

كما تتميز شاشة Gaming U32G3X/BK بتغطية لونية بنسبة 95% من ألوان DCI-P3، أيضاً تضم الشاشة حامل يدعم ضبط الإرتفاع، والإمالة وأيضاً التدوير.

وفي المنافذ تضم الشاشة مدخل 3.5مم للسماعات، مع منافذ DisplayPort 1.4 وHDMI 2.1، وتتوفر الشاشة الآن عبر الموقع الرسمي للشركة بسعر 650 جنيه إسترليني.

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