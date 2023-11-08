شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمى الكمبيوتر.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق واتساب ميزة بحث جديدة لبعض مختبري النسخة التجريبية، حيث يقال إن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta يطرح ميزة بحث جديدة حسب التاريخ لمستخدمي واتساب على الويب.

وفقًا لما أوردته WABetaInfo، أصدر تطبيق المراسلة الفورية ميزة بحث جديدة عن الرسائل حسب التاريخ لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب ويب، ومن خلال هذه الميزة الجديدة، يسهل تطبيق المراسلة الفورية عليهم البحث بسرعة عن الرسائل التي تمت مشاركتها فى تاريخ محدد ضمن محادثاتهم.

ويشير التقرير إلى توفر زر التقويم أثناء البحث عن الرسائل في المحادثة، مما يتيح للمستخدمين فتح لوحة منتقى التاريخ بسرعة للبحث عن رسالة تمت مشاركتها في تاريخ محدد، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الميزة قد تكون متاحة فقط لبعض المستخدمين الذين انضموا سابقًا إلى البرنامج التجريبي الرسمي لتطبيق واتساب ويب.

على جانب اخر يعمل تطبيق واتساب، المملوك لشركة Meta، بنشاط على ميزة جديدة مصممة لإخفاء الدردشات المقفلة بشكل سرى، ومن المتوقع أن يتم تضمين هذه الميزة في تحديث التطبيق القادم، وفى الوقت الحالى، تظهر نقاط الوصول إلى الدردشة المقفلة في قائمة الدردشة، مما قد يؤدى إلى الكشف عن وجودها، حتى لو لم يكن من السهل الوصول إليها، وستمكن الميزة القادمة المستخدمين من إخفاء نقطة الوصول هذه، مما يستلزم إدخال رمز سرى فى شريط البحث للوصول إلى الدردشات المقفلة، يعزز هذا التحسين بشكل كبير خصوصية وأمان المستخدمين الذين يرغبون في حماية محادثاتهم السرية.