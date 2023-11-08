شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركات تحمل المستخدمين مسئولية الملكية الفكرية عند استخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT من OpenAI وBard من جوجل غالبًا ما تستجيب لاستفسارات المستخدمين ببعض المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر التى تجعلها تعمل، فإن شركات التكنولوجيا تشير إلى أن المستخدمين هم المسؤولون عن أى ادعاءات بالانتهاك، وفقاً لموقع businessinsider.

حيث دعت جوجل وOpenAI ومايكروسوفت المستخدمين إلى تحمل المسؤولية عن الطريقة التي يتفاعلون بها مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وفقًا لتعليقاتهم المقدمة إلى مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكى والتى أصبحت متاحة للجمهور الأسبوع الماضي.

جادلت شركات التكنولوجيا بشكل عام ضد أي نوع من القواعد الجديدة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقالت إن الاضطرار إلى الدفع مقابل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر من شأنه أن يدمر خططها في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين لم تنكر أي من الشركات تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام كمية كبيرة من الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخرجة من الإنترنت دون دفع ثمنها، أو أن هذه الأدوات يمكنها عرض مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، قالت جوجل وOpenAI ومايكروسوفت (أحد المستثمرين الرئيسيين في OpenAI) إن المستخدم هو المسؤول كلما حدث ذلك.

وقالت جوجل إنه عندما يتم إنشاء أداة الذكاء الاصطناعي "لنسخ المحتوى من بيانات التدريب الخاصة بها"، فهذا ليس خطأ مطور الأداة الذي قام بمحاولات لمنع عرض مثل هذه البيانات.

وكتبت جوجل في تعليقها: "عندما يطلب المستخدم من نظام الذكاء الاصطناعي إنتاج مخرجات منتهكة، فإن أي مسؤولية ناتجة يجب أن تنسب إلى المستخدم باعتباره الطرف الذي تسبب سلوكه الإرادي في الانتهاك تقريبًا".

وأضافت جوجل أن تحميل مطور مثله مسؤولية انتهاك حقوق الطبع والنشر من شأنه أن يخلق "مسؤولية ساحقة"، حيث يحاول مطورو الذكاء الاصطناعي منع عرض المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، وقالت جوجل إن تحميل المطورين المسؤولية عن بيانات التدريب المحمية بحقوق الطبع والنشر التي تجعل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم تشبه تحميل آلات التصوير ومسجلات الصوت أو الفيديو المسؤولية عن الانتهاك.

وطرحت مايكروسوفت أيضًا كيفية استخدام الأشخاص لآلات التصوير، بالإضافة إلى "الكاميرا أو الكمبيوتر أو الهاتف الذكي" لإنشاء أعمال مخالفة ولا يتحملون المسؤولية عن مثل هذا النشاط، وقالت إن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل الكاميرا، هي "أداة للأغراض العامة".

وقالت مايكروسوفت: "يجب على المستخدمين تحمل مسؤولية استخدام الأدوات بشكل مسؤول وكما تم تصميمها"، وزعمت شركة OpenAI أنه عندما تظهر إحدى أدواتها محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، "فإن المستخدم هو "الفاعل الإرادي"، وفي قانون حقوق الطبع والنشر، عادة ما يتم الرد على تعريف الفاعل الإرادي من خلال السؤال: "من الذي صنع هذه النسخة؟".

وكتب OpenAI: "عند تقييم ادعاءات الانتهاك المتعلقة بالمخرجات، يبدأ التحليل بالمستخدم، بعد كل شيء، لا يوجد إخراج بدون مطالبة من المستخدم، وتتأثر طبيعة الإخراج بشكل مباشر بما يُطلب".