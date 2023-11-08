شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصنع أدوات جديدة لكتابة ألعاب الذكاء الاصطناعى فى Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft عن شراكة مع Inworld AI للمساعدة في إنشاء أدوات حوار اللعبة والسرد لاستوديوهات Xbox التابعة لها، حيث تم إعلان الشراكة في منشور مدونة بواسطة Haiyan Zhang، المدير العام لألعاب الذكاء الاصطناعي في Xbox.

وأكد Zhang فى المنشور أن هذه التقنية تهدف إلى العمل بشكل عشوائي مع السحابة الخاصة بشركة مايكروسوفت وتقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء أداة تساعد مصممى الألعاب ويمكّنهم من استكشاف المزيد من الأفكار الإبداعية، وتحويل المطالبات إلى نصوص تفصيلية، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ولم يتم ذكر أي استوديوهات محددة مملوكة لشركة Xbox، ولم يعلق المطورون منها كجزء من هذا الإعلان، لذلك من غير المعروف مدى اهتمام هؤلاء المطورين حقًا بتبني هذا النوع من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبشكل عام، يعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا مثيرًا للجدل للغاية في المساحات الإبداعية حيث يشعر الفنانون والكتاب بالقلق من أنه سيحل محل وظائفهم بينما يخلقون فنًا أسوأ، ولا يبدو أن قيادة الذكاء الاصطناعي في Xbox تعتقد أن ذلك سيصبح مشكلة، حيث أوضح تشانغ أن الغرض الرئيسي من هذه الشراكة هو "تسهيل الأمر على المطورين لتحقيق رؤاهم، وتجربة أشياء جديدة، ودفع حدود الألعاب اليوم و تجربة لتحسين طريقة اللعب واتصال اللاعب والمزيد.

في النهاية، من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل أن نعرف حقًا مدى تأثير هذه الشراكة أو فائدتها للمطورين في Xbox Games Studios وZeniMax Media وActivision Blizzard.